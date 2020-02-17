17 фев 22:10
В семье Джамалы и Бекира Сулейманова ожидается пополнение
В своем профиле одной из социальных сетей украинская певица Джамала сообщила о второй беременности. На фотографии, размещенной в Инстаграм, не вооруженным взглядом заметен округлившийся животик исполнительницы. Радостная новость была неоднозначно воспринята супругом Бекиром Сулеймановым. В одном из последних интервью победительница Евровидения рассказала, что возлюбленный не спешил радоваться преждевременно до того, как беременность Джамалы подтвердит врач.
Украинка также вспомнила про глаза любимого, которые светились от счастья, когда она показала ему положительный тест на беременность. «Важны не слова, а реакция глаз и сердца» - подвела итог известная украинская певица. На данный момент молодые родители держат в секрете пол ребенка, срок и предварительную дату появления малыша на свет.
Автор статьи: Александр Матвеев
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