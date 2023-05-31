Шумозащитные экраны на автомобильных дорогах: надежность и эстетика

Акустические ограждения должны соответствовать ландшафту, на которой они устанавливаются. В целях достижения гармонии с окружающим ландшафтом при проработке дизайна автомобильных шумозашитных ограждений и архитектурно-ландшафтном проектировании конструкций прорабатывается спектр цветовой гаммы, текстура материалов, форма экранов, учитывается возможность разделения длинных заборов на более короткие элементы и т.д.

Для снижения утомляемости водителей ввиду однообразия окружающего пейзажа при строительстве дорожных шумозащитных ограждений требуется обеспечивать визуальную плавность трассы автодороги, избегать возникновения теней на полотне, а также вероятности уменьшения освещенности в дневное время.

В случае наличия на автодороге существенных продольных уклонов шумозащитные экраны https://rid-road.ru/catalog/shumozawitnye-ekrany/ оптимально изготавливать из одинаковых по высоте панелей. При проектировании заборов заданных габаритов рекомендуется начать и закончить изделие плавным переходом от основания к проектной высоте ограждения.

Требования надежности шумозащитных дорожных экранов подтверждаются соответствием техрегламенту таможенного союза «Безопасность автодорог», а также ГОСТ 32958. При выборе схемы подтверждения соответствия изделия учитывают следующие пункты:



степень опасности материалов и конструкций заборов на определенных сроках их эксплуатационного срока;



суммарный риск от неправильной оценки соответствия либо ущерба от применения прошедшего подтверждение соответствия изделия;



чувствительность параметров безопасности к изменениям эксплуатационных или производственных факторов.



Оценку соответствия шумозащитных заборов для автодорог общего пользования осуществляют в следующих случаях:



для материалов и изделий — в формах входного контроля, а также обязательного подтверждения соответствия нормативам национальных техрегламентов, документов технического регулирования, а также межгосударственных стандартов;



для инженерных изысканий и разработки ПД на строительство — в форме экспертизы;



для строительства, капремонта и реконструкции — в форме стройконтроля за ведением работ, промежуточного приема выполненных работ или элементов конструктива, приема и ввода в эксплуатацию объектов, на которых строительство завершилось, или отдельных законченных участков;



для эксплуатации — в формах текущего контроля состояния шумозащитных заборов и приема выполненных работ по их содержанию.



По завершению проектной документации необходимо произвести ее экспертизу для определения соответствия данного документа техзаданию на проектирование, нормам актов техрегулирования, а также нормативам законодательства стран таможенного союза. Утвержденная проектная документация подтверждает свое соответствие требованиям всех необходимых стандартов.





Автор статьи: Александр Матвеев