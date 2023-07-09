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09 июл 11:28
Новая яхта Сапфир, саратовская яхта Сапфир
Новая яхта Сапфир, саратовская яхта СапфирЧто делать, если одолевает нестерпимое желание иметь ни с чем неповторимую яхту своей мечты? Как вариант, можно сделать индивидуальный заказ проверенному судостроителю, изложив все свои пожелания по комплектации и отделке. Вы получите превосходную качественную яхту, но она всё равно будет не намного отличаться от серийных моделей. Напрашивается единственное решение – построить яхту самому.Именно к такому выводу пришли корабелы из Саратова, решив построить яхту на берегах Саратовского моря. Назвали яхту «Сапфир» в честь камня, который, по мнению царя Ивана Грозного «усиливает мужество, веселит сердце,…, укрепляет мускулы и нервы». Образ судна был навеян американскими морскими яхтами «Nordhavn», которые в 2004 году совершили переход от восточного побережья США до Гибралтара через Бермудские и Азорские острова. Но в отличие от американских яхт, чьи корпуса были изготовлены из стеклопластика, российскую яхту было решено делать из металла.Корпус «Сапфира», сваренный из железных листов и покрытый самыми высокотехнологичными материалами способен выдерживать самые суровые условия эксплуатации. Максимальная длина яхты – 16,8 м, по КВЛ – 15,8 м, наибольшая ширина – 4,8 м, по ватерлинии – 4,6 м. Полное водоизмещение – 28,9 т.
На саратовский «Сапфир» https://artdaily.com/news/158543/Catalina-Yachts---An-Emerald-In-The-Art-Of-World-Yachting установили шестицилиндровый 7-литровый рядный дизель Vetus Deutz DTA 67.При максимальной мощности 274 л.с. этот двигатель способен разогнать яхту до 12,4 узла. При скорости 8 узлов часовой расход топлива составляет 11-12 литров, а на минимальных оборотах при 5 узлах – всего лишь 5 литров солярки в час. Беря полную заправку в 5 тонн, «Сапфир» способен пройти на крейсерской скорости более 3500 миль.
Максимальный набор навигационных инструментов позволяет «Сапфиру» уверенно ориентироваться как на морских просторах, так и на реках, в том числе в тумане и в темноте.Его рулевой рубке позавидуют капитаны многих кораблей.
Качественно выполненная внутренняя отделка жилых помещений позволяет комфортно чувствовать себя во время длительных путешествий.
На изготовление яхты от начала создания проектной документации до окончания строительных и отделочных работ ушло 10 месяцев и за это время команда, работающая над проектом, сплотилась и превратилась в кораблестроительную компанию с красивым названием «Велиеро».
Автор статьи: Александр Матвеев
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