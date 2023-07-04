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Hi-tech


04 июл 17:18

PLC Siemens S7 – современные технологии на производстве



Программируемые логические контроллеры Simatic S7 используются для автоматизации промышленного производства. Устройства европейского качества отвечают всем современным требованиям безопасности и обеспечивают высокую работоспособность оборудования. PLC Simatic S7 включают в себя машинные и программные элементы, которые поддерживают стандартные интерфейсы. Системы гибко настраиваются и могут решить все задачи в любой отрасли промышленности.


PLC Siemens S7 – современные технологии на производстве

С помощью программируемых контроллеров этой модели создают автоматизированные системы низкой, средней и высокой сложности. Преимущества ПЛК Siemens S7:




  • модульная система – благодаря этому возможен ремонт или замена деталей без остановки всего оборудования;




  • естественное охлаждение – нет необходимости в дополнительной системе кондиционирования;




  • универсальная операционная система – ПЛК можно интегрировать в любое оборудование;




  • высокая эффективность – несколько типов процессоров и широкий набор модулей ввода/вывода дискретных и аналоговых сигналов позволяет настроить оборудование под любую задачу.




Контроллеры Сименс состоят из нескольких элементов:




  • Центральные процессоры. Модульная конструкция может расширяться в зависимости от поставленных задач и сферы применения, для модели Siemens S7 подходит сразу несколько вариантов процессоров, которые различаются по объему внутренней памяти, быстродействию, производительности и другим параметрам.




  • Блоки питания. Универсальная конструкция батареи обеспечивает питание от переменного или постоянного тока с разными уровнями напряжения.




  • Сигнальные модули. Сюда относятся модули дискретного и аналогового выходов, а также модули, способные подавать сигнал о неполадках в аварийных ситуациях. Модули индивидуально настраиваются и могут считывать информацию различных категорий, это могут быть данные о напряжении, силе тока, температуре оборудования или сопротивления.




  • Функциональные модули. Интеллектуальные элементы системы, способные самостоятельно принимать решения. Модули оснащены микропроцессорами и могут выполнять типовые задачи: калькуляция данных, обработка логических сигналов, позиционирование и т.д. Функциональные модули снимают с центральных процессоров нагрузку, решая ресурсоемкие задачи.




  • Коммуникационные процессоры. Элементы соединяют оборудование с общей информационной системой на предприятии посредством AS-Interface, Industrial Ethernet и PtP. Связь можно организовать через разные интерфейсы RS-232, RS-422/RS- 485 или TTY (20 мА).




  • Интерфейсные модули. Фиксация всех остальных модулей осуществляется на профильную шину с помощью интерфейсных модулей, которые обеспечивают соединение между стойкой CPU и стойками расширения ввода/вывода. Осуществить монтаж модулей можно через фронтальные соединители, не отключая другие элементы системы.




Заказать контроллеры PLC Siemens S7 можно на сайте plc siemens s7.





Автор статьи: Александр Матвеев




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