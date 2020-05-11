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11 май 14:51

Высоковольтные испытания с помощью лабораторий: особенности



Лаборатория высоковольтных испытаний — оборудование, которое предназначено для контроля параметров электрических установок, влияющих на безопасность и эксплуатацию обслуживающим персоналом. Высоковольтные испытания — это самый надежный способ проверки качества изоляционной системы, как в высоковольтных лабораториях, так и на месте использования оборудования под высоковольтное напряжение.


Описание фактора


Изоляционная система является основной в любом высоковольтном оборудовании. Она выдерживает стандартное и сверхвысокое напряжение. Именно эта система срабатывает тогда, когда молния ударяет в электролинию, или же в системе проводится переподключение линий. Диэлектрическая устойчивость изоляции должна сохраняться во время всего эксплуатационного срока, а это порядка сорока лет. Каждое высоковольтное оборудование, которое только вводится в систему, проходит тестирование, а также испытания с помощью лабораторий. Для того, чтобы посмотреть, как будет проявлять свои функции оборудование, на систему подается ток, выше рабочего, и просматривается "рабочий цикл" изоляционной системы.


Высоковольтные испытания с помощью лабораторий: особенности

Когда высоковольтное оборудование очень габаритное, его приходится транспортировать к точке монтажа частично или в разобранном виде. После того, как будет проведена сборка. опять же, с помощью лаборатории проводится испытание. Подается переменный ток для того, чтобы повторно проверить изоляционное соединение. Это также будет показателем качества сборки оборудования перед тем, как оно будет подсоединено к электрической сети.


Воздействие на изоляцию


Во время работы высоковольтной системы, на изоляцию могут воздействовать электронапряжение, также термическое и механическое. Это отразится на заявленных технических параметрах изоляции. Рано или поздно, это скажется на системе и даст пробой во время очередного перепада напряжения или входе состаривания системы. Обычно, вместе с ней, устанавливается защитное реле, которое срабатывает во время повышения рабочего напряжения. В ходе, отключается подача электроэнергии, а "пробитое" оборудование будет заменено на новое.


Для того, чтобы провести замену, используется лаборатория, которая выдает информацию о техническом состоянии изоляции. Предварительные испытания помогут по-быстрому подобрать оптимальное решение проблемы и быстро провести ремонт. Или же, может понадобиться транспортировка оборудования к производителю.


 





Автор статьи: Александр Матвеев




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