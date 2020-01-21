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21 янв 18:19

Системы очистки воды для лабораторий



Вода – основа всего живого, а еще − хороший растворитель, который поглощает в себя все химические соединения. А ее качество – это форма нашей жизни. На протяжении всей своей жизни человек имеет с ней дело: готовит пищу, пьет, занимается производством готовой продукции и т.д. И от того, какую воду он использует для этих целей, зависит качество всего производимого. Казалось бы, что может быть проще: сегодня существует множество лабораторий, где можно сделать анализ, и вопрос решен. Но даже эти организации не смогут дать правдивый результат, так как для проведения исследований необходима вода определенного типа и качества. Именно для таких целей и были созданы специальные лабораторные системы очистки, которые на этой ссылке https://aquaanalytic.com/katalog/vodopodgotovka/vodopodgotovka-dlya-laboratorij/ представлены в широком ассортименте.


Системы очистки воды для лабораторий

Область применения лабораторной воды


Как было уже сказано выше, основным компонентом для лабораторных исследований является вода. Специальное оборудование, которое используют для анализов (хроматографы, рН-метры и т.д.), требует при своей эксплуатации именно этот растворитель. Ее используют в фармацевтике, в научно-исследовательских институтах, при производстве косметики и т.д. И для каждой области необходима чистая вода, которая может быть трех типов:




  • тип I (ультрачистая);




  • тип II (аналогична бидистиллированной воде);




  • тип III (по своему составу имеет схожесть с дистиллированной водой). 




Первый вариант нашел свое применение в генной инженерии, биологических испытаниях, при изготовлении лекарственных препаратов и т.д. Второй тип воды используется в хроматографах, клинических анализаторах, а также служит основой для получения воды первого типа. Третий вариант применяют для ополаскивания лабораторной посуды, оборудования и многое другое. 


Основным отличием такой воды является ее, получаемое через системы очистки, качество.


Что могут дать такие установки


Такие системы очистки воды позволяют получить высокочистый продукт, что является залогом качественного анализа. Сам процесс очистки может совмещать в себе несколько этапов, а именно:




  • ультрафиолетовая стерилизация;




  • умягчение воды;




  • устранение органических примесей;




  • отделение механических частиц;




  • обессоливание;




  • удаление бактерий и т.д.




Сам принцип работы таких установок не сложен. Самое главное в этой системе – что будет на выходе. Но если оборудование от надежного производителя, то и получаемый продукт будет высокого качества в течении всего срока эксплуатации.





Автор статьи: Александр Матвеев




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