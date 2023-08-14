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14 авг 12:01

Инвестиции в золото - надежный способ сохранить и преумножить капитал



В условиях волатильности на мировых финансовых рынках и риска обесценения фиатных валют, инвесторы проявляют повышенный интерес к традиционно надежным активам, в частности золоту. Оно уже давно выполняет функции средства накопления и сохранения стоимости имущества. Его популярность в качестве объекта инвестиций обусловлена рядом значимых преимуществ.



Ключевые преимущества золота как инструмента инвестирования


Золото ценится в качестве средства накопления богатства не одно тысячелетие. И это неудивительно, ведь золото обладает уникальным набором свойств, которые делают его идеальным инструментом для сохранения и приумножения капитала в долгосрочной перспективе. Давайте разберемся, в чем заключаются ключевые преимущества золота, обуславливающие его инвестиционную привлекательность во все времена:



  • Стабильность и надежность. Не подвержено обесценению в отличие от бумажных денег, оно стабильно сохраняет покупательную способность на протяжении столетий.

  • Защита от инфляции. Цены в долгосрочной перспективе растут опережающими темпами, защищая капитал от инфляционного обесценения.

  • Диверсификация инвестиционного портфеля. Добавление золота позволяет снизить общий риск за счет низкой корреляции с другими активами.

  • Высокая ликвидность. Легко конвертируется в наличные денежные средства по текущим котировкам.

  • Ограниченность предложения. Запасы ограничены, новая добыча незначительна, что поддерживает цены.

  • Альтернатива банковским депозитам. В отличие от процентов по вкладам, доход от роста стоимости золота не облагается налогом.

  • Статусность и престижность. Ценится в обществе как символ богатства и процветания.

  • Минимальный риск контрафакта. Трудно подделать, в отличие от бумажных ценностей и электронных активов.


Основные способы и инструменты инвестирования в золото


Спрос на золото как на один из наиболее надежных инвестиционных инструментов велик как никогда. Но перед тем, как начать вкладывать средства, инвестору необходимо определиться с оптимальной для себя формой вложений. Сегодня существует множество различных вариантов. Давайте разберем основные из них, чтобы понять достоинства и недостатки каждого:



  • Слитки и монеты - наиболее надежный традиционный способ владения в физической форме. Требует затрат на хранение в сейфах банков, а также страхование.

  • Золотые счета и депозиты - позволяют владеть в безналичной форме. Обеспечивается хранение слитков в хранилищах банка по счету владельца.

  • ETF - биржевые фонды, паи которых обеспечены физическим золотом. Удобный способ получить диверсифицированную позицию в золоте.

  • Акции золотодобывающих компаний - альтернативный способ инвестирования через фондовый рынок. Потенциально более доходный, но и более рискованный.

  • Производные инструменты - форварды, фьючерсы, опционы. Предоставляют возможности краткосрочной спекуляции на котировках.

  • Золотые облигации - долговые инструменты, номинированные в золоте. Доход привязан к цене и не зависит от процентных ставок по валюте.

  • Краудфандинговые площадки - позволяют приобретать доли в слитках начиная с минимальных сумм, объединяя средства с другими инвесторами.


Конвертация накопленного золотого запаса обратно в деньги


Чтобы в случае необходимости конвертировать накопленное золото в денежные средства, инвесторам доступны следующие варианты:



  • продажа слитков и монет частным коллекционерам, ювелирным магазинам, ломбардам;

  • закрытие позиций по фьючерсам или опционам на золото на срочной бирже с получением денежных средств;

  • погашение золотого счета или депозита в банке и получение эквивалента стоимости слитков в валюте;

  • продажа паев золотых ETF на фондовой бирже с последующим снятием средств;

  • продажа акций золотодобывающих компаний через брокера или депозитарий;

  • обращение золотых облигаций и получение номинальной стоимости в валютном эквиваленте;

  • использование услуг пунктов скупки золота, ломбардов.


Таким образом, золото представляет собой надежное средство сохранения и приумножения капитала, обладает рядом существенных преимуществ как инструмент инвестирования. Инвесторам доступен широкий спектр вариантов вложений в золото.





Автор статьи: Александр Матвеев




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