Бизнес идея, открыть караоке

Многие желающие стать предпринимателями уже сломали свою фантазию в поисках найти удачным и прибыльный метод заработка. Действительно, что выбрать, чтобы и клиентам было приятно работать как и с https://e-archiv.ru с вами и вашему доходу это не вредило? Открыть простой бар или ночной клуб можно в небольшом городе, где низкая конкуренция, а вот если вы планируете развиваться, тогда вам стоит рассмотреть иные варианты предпринимательства.

Советуем вам открыть караоке – это модно, интересно, популярно и быстро окупается! Петь хотят многие, вне зависимости от образования, стеснительности и возможностей. Именно в караоке баре можно завязать хорошее знакомство, увидеть человека с разных сторон, да и провести девичник или мальчишник перед свадьбой! Отбоя от клиентов у вас не будет, даже придётся заранее бронировать столики для посетителей, которые хотят отдохнуть весело и беззаботно. Но что вам необходимо знать об открытии караоке заведения?

В первую очередь необходимо найти помещение для вашего клуба. Безусловно, наилучшее расположение – центр активности вашей целевой аудитории, как правило, это приближённость к центру города. Важно, чтобы караоке не пришлось искать среди кварталов города, стоит позаботиться о яркой вывеске и хорошей рекламе. Помните, что многие москвичи сейчас ведут здоровый образ жизни, потому в караоке приезжают петь, а не пить, так что позаботьтесь о том, чтобы у помещения была своя парковка.

Во-вторых, сразу утвердите стиль и определите целевую аудиторию караоке. Благодаря общему стилю, можно гармонично украсить зал бара, а так же красиво отделать здание, если оно отдельно стоящее, а так же внести стильную нотку в декоре парковки. При выборе стиля учитывайте интересы вашей аудитории, так кантри за редким исключением сможет понравиться молодым людям, зато придётся по душе посетителям «за 30».

Следующим шагом должна стать закупка необходимого музыкального оборудования для работы вашего караоке. Вам будут нужны:

Акустическая установка или несколько, если в караоке баре будут разные секции-кабинки,

Световые установки,

Зеркальные шары (диско),

Фонотека.

Если в вашем клубе будут не только петь, но и кушать и выпивать, то необходимо подумать, помимо музыкального оборудования, и о столовых приборах, кухонной технике и пр. Нельзя так же упускать из вида и выбор хорошей качественной мебели для караоке бара, где посетители смогли бы удобно разместиться во время отдыха. Так же помните, что без персонала не сможет работать никто, так что вам будет нужно нанять дружный коллектив доброжелательных, улыбчивых и ответственных работников.





Автор статьи: Александр Матвеев