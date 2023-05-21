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21 май 11:52
Словению украсит суперсовременный художественный музей
Словенские архитекторы решили порадовать и свою страну обновленными шедеврами, подготовив проект нового здания художественного музея.
Огромный творческий центр соберет все достопримечательности из мира искусства, которыми гордится город Марибор. Необычная конструкция сразу же привлекла внимание на конкурсе проектов, и среди множества представленных вариантов жюри выбрало трех самых достойных.
Проект Tamás Lévai из Венгрии привлек своей невидимой нитью, которая свяжет реку и город, открывая чудеснейший вид для посетителей музея. Прозрачные стены и простота исполнения удостоились первого места.
Нью-Йоркские дизайнеры предложили разумное использование огромных площадей на крыше и вокруг музея, отдав все под застройку детскими площадками. Оставшееся третье место досталось озеленителям из Португалии. Обновленное задние — это хорошо, но немаловажно и внешнее оформление в виде парка отдыха. Похоже, дизайнеры всерьез задумали сделать Марибор столицей Европы в следующем году.
Автор статьи: Александр Матвеев
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