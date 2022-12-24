История создания Лувра – это эпос, многовековая сага. Если узнать Париж проще всего по Эйфелевой башне, то все же самая большая награда страннику, забредшему в Париж, – Лувр, и ничто иное. Это величайший музей мира, к тому же самый большой и, главное, располагающий показательными образцами едва ли не любой цивилизации, когда-либо существовавшей на этой планете.

Кроме великолепной большой тройки («Венера Милосская», «Ника Самофракийская» и «Мона Лиза») вы увидите работы почти каждого представительного для Запада живописца, жившего и творившего раньше 20 в., а уж французскому декоративному искусству, иранским сокровищам или остаткам наследия классической античности отданы здесь целые музейные крылья (ряды комнат).

Сама история создания Лувра, скорее всего, начинается с начала 13 в., когда заложенная Филиппом –Августом крепость стала королевской резиденцией при Карле V, перебравшемся сюда после кровавого бунта на острове Сите.

Одним из свидетельств истории создания Лувра стало средневековое строение комплекса, обнаруженное при раскопках. Свой облик Лувр начал обретать не раньше царствования Франциска I в XVI в. Его преемники расширяли дворец, приспосабливая его к своим нуждам, так что он становился все удобнее для обитателей и все внушительнее внешне.

В истории создания Лувра есть и кровавые страницы, в 1572 г. здесь едва не погиб Генрих Наваррский, будущий Генрих IV, а его свиту вырезали в известную Варфаламеевскую ночь. В 1594 г. он вернулся сюда с планами расширения дворца.

В истории создания Лувра нельзя не отметить имена королей: Людовика XIII, Людовика XIV, Наполеона I и Наполеона III, которые многие годы принимали живое участие в перестройке Лувра. Нынешний облик Лувра начал проступать с появлением мощного Kвадратного двора (Cour Carrée), построенного главным образом при Людовике Xlll.

Часть Лувра была открыта как общественный и общедоступный музей, как гласит история, после Великой французской революции. Ее галереи ломились от произведений искусства, отнятых вместе с другой национализированной собственностью у церкви, королевского семейства и знати. Успехи Наполеона Бонапарта в начале 19 в. тоже обогатила собрания музея: победившая армия непременно увозила из каждой поверженной страны какие-нибудь сокровища. Но парижанам не суждено было долго любоваться награбленными красотами, колесо истории повернуло вспять, и создание Лувра-музея приостановилось: в 1815, после падения Наполеона, музей заставили вернуть многие богатства прежним владельцам. Для трех королей – Людовика VIII, Карла Х, а затем и Наполеона III Лувр был оплотом власти над страной. После падения в 1870 г. режима Наполеона III начался долгий процесс восстановления Лувра –музея, и продлился он до 1920-1980 годов.

Во время Второй мировой войны многие ценные экспонаты спрятали, но оставшееся было разворовано: немецкие оккупанты заняли залы Лувра. Правда после освобождения Парижа похищенное по большей части удалось вернуть. И никаких масштабных перестроек в музее не было пока в 1981 г. Франсуа Миттерана не избрали президентом Франции.

История создания Лувра и Миттеран

Франсуа Миттеран, президент Франции в 1981-1995 гг., смотрел на Париж так, как король смотрит на свой на свой дворец – город должен архитектурными памятниками отображать мощь государства и вкусы правителя. Реализация его «великих замыслов» (Grands Projects)- украсить столицу, густо расставляя новые и возрождая обветшалые памятники, – началась с «осовременивания» Лувра.

По поручению Миттерана Й. М. Пей построил в Наполеоновском дворе (Court Napoleon) огромную Пирамиду и рядом поставил еще три, поменьше. Пирамиды были торжественно открыты в марте 1989 г. Таким образом у Лувра, за историю его создания, появился долгожданный новый и действительно нужный ему вход. Более того, Пирамида стала стала достопримечательностью Парижа, точкой, с которой открывается царственная панорама: обозреваемый простор простирается от арки Карузель и сада Тюильри через площадь Согласия и Елисейские поля с Триумфальной аркой до исполинской современной арки Дефанс.

Итак, перелистывая станицы истории создания Лувра, мы дошли до наших дней. Лувр выстроен как нечто цельное, связное и единое, но осмотреть весь музей за один раз просто невозможно. Поэтому, прежде, чем решить, что посмотреть, нужно будет изучить схему Лувра.

Приятных путешествий!





Автор статьи: Александр Матвеев