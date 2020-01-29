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29 янв 22:55

Скачать Вулкан: особенности декстопной версии и мобильного приложения



Все игровые автоматы официального казино Вулкан доступны не только на сайте через ПК, смартфон или планшет, но и в скачиваемых версиях казино. Вы можете скачать Вулкан на реальные деньги на андроид https://24vulcan.email/ или на гаджеты с операционной системой iOS и на компьютеры с ОС MAC, и Windows.


Основные преимущества скачиваемых версий: возможность играть без блокировок (программа и приложение автоматически их обходят), участвовать в турнирах, лотереях, акциях, получать бонусы, пополнять счет и выводить деньги, и многое другое. Также пользователям программы и приложения доступны те бонусы, которые не доступны игрокам на сайте (в том числе в мобильной версии).


Скачать Вулкан: особенности декстопной версии и мобильного приложения

Установка мобильного приложения


При скачивании приложения на смартфон или планшет вам нужно открыть сайт казино и перейти в раздел «Моб. Приложение». Система автоматически определит файл установки для вашей операционной системы. В журнале загрузок гаджета появится файл казино: откройте его и нажмите кнопку внизу экрана - «Установить». После завершения установки на рабочем столе мобильного устройства появится иконка онлайн-клуба, и вы сможете запускать приложение в один клик.


Этапы скачивания программы для ПК


Для того чтобы скачать установочный файл для ПК, перейдите в раздел казино «Скачиваемая версия» и нажмите красную кнопку «Скачать программу», а далее - следуйте инструкциям. Для пользователей операционных систем Windows:



  • откройте файл, который только что скачали («ClubVulcan.exe»);

  • нажмите кнопку «Далее» и согласитесь с условиями лицензии;

  • выберите и укажите папку для установки программы;

  • нажмите кнопку «Установить», дождитесь окончания установки;

  • нажмите кнопку «Start ClubVulcan», после нее – «Готово».


После этого на рабочем столе устройства появится ярлык казино, и вы сможете всего за пару кликов запускать программу, чтобы поиграть в слоты, поучаствовать в лотереях, турнирах, вывести деньги и многое другое.


При установке декстопной программы на компьютеры с ОС MAC алгоритм действий следующий: после загрузки файла «ClubVulcan.pkg» откройте его и для настройки нажмите кнопку «Ок». Кликните по значку яблока и перейдите в подраздел «Системные настройки», а после этого – во вкладку «Защита и безопасность». В новом открывшемся окне следует нажать на замок и внести изменения: ввести имя пользователя и пароль в соответствующие строки, нажать клавишу «Снять защиту». Напротив надписи «App Store и от установленных разработчиков» нужно установить маркер и нажать кнопку «Подтвердить вход».


После выполненных действий нажмите кнопку «ClubVulcan.pkg», после чего должно открыться окно установки. Здесь нужно нажать кнопку «Продолжить», принять условия лицензионного соглашения, выбрать пользователей для доступа к программе, нажать «Продолжить». Далее необходимо заполнить строки с именем пользователя и паролем, нажать «Установить ПО», дождаться установки программы. После этого вы сможете ею пользоваться.





Автор статьи: Александр Матвеев




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