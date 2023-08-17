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Hi-tech


17 авг 11:11

Текущий курс Биткоина к рублю и тонкости грамотного обмена



Кроме того, что Биткоин является самой дорогостоящей из существующих криптовалют, ему характерна высокая волатильность. Стремительный рост и неожиданные падения способны как помочь владельцу «цифрового золота» в относительно короткий срок заработать целое состояние, так и пощекотать нервы риском потерять существенную сумму. Проанализировав историю курса Биткоина с момента запуска, можно убедиться в том, что факт сильной волатильности – не преувеличение. Решив перевести Bitcoin в рубли, к реализации поставленной задачи следует подойти грамотно и основательно.


Нюансы правильного обмена


Обменять Bitcoin (BTC) на любые деньги удобнее в онлайн-обменнике. Листинг безопасных обменных сервисов представлен на портале мониторинга BestChange. Там доступна информация об актуальных курсах, она является ключевой в выборе обменного сайта, и о том, стоит ли совершать операцию именно сейчас.


Основной принцип грамотной работы с Биткоинами следующий:



  • покупать актив при снижении его стоимости;

  • продавать – при росте цены.


В обязательном порядке до сделки отслеживается общая тенденция движения курса (посмотреть можно на онлайн-графиках, имеющихся в общем доступе на интернет-пространстве). Однако основным и решающим является текущий курс.


Текущий курс: особенности и влияющие на него факторы


Текущий курс Биткоина является наиболее точным и реальным показателем состояния криптовалютного рынка. Все сделки заключают исключительно исходя из него. Прошлые цены, вчерашние или утренние к обеду, не принимаются, они становятся историей. Будущие — это прогнозы, предположения.


Текущий курс испытывает учащенные колебания. На общем графике скачки «вверх-вниз» не всегда ярко заметны, однако ситуация нередко меняется ежеминутно. Учитывая, что одна монета ВТС для многих - целое состояние, изменение цены даже на сотые доли становится ощутимым. При необходимости срочной конвертации в момент невыгодного текущего курса, рациональнее совершить обмен Сатоши на рубли, а с остальным повременить.


Текущая цена Bitcoin («на сегодня») является реальной величиной. По ней совершаются покупки онлайн, взаиморасчеты с контрагентами и т.п. На её величину, согласно канонам экономики, решительно влияет одно – баланс между предложением и спросом. На практике же существенное влияние на стоимость ВТС и то, сколько стоит Сатоши в рублях/долларах/евро, оказывают внешние факторы:



  • информационные (новости, способные с помощью интернет-порталов и СМИ повлиять на настроение трейдеров, заставив их начать резко скупать или активно продавать актив);

  • юридические (смягчение законодательства страны в отношении Биткоина и криптовалют в целом, ужесточения на их использование или вывод средств за пределы государства (как это случилось в Китае));

  • расширение экосистемы для использования BTC (в данном случае спрос и рост цены неизбежен, т.к. цифровой актив начинают больше покупать);

  • настроение крупных инвесторов - держателей монет.


Обмен Bitcoin на наличные рубли


В благоприятный период для продажи «цифрового золота» многие владельцы актива интересуются возможностью обмена Bitcoin (BTC) на наличные деньги. Но не все изъявляют желание связываться с банковской системой, для многих важна конфиденциальность собственного финансового обеспечения.


Для обмена цифровых монет следует обратиться в онлайн-обменник. Найти работающий в интересующем пользователя направлении можно на мониторинговом портале. Там по запросу клиента формируется список сервисов, где отмечены текущие курсы Биткоина к рублю, а название обменника – это вот ссылка на сам обменный сайт. На неё следует сделать клик, и система автоматически переведёт клиента на выбранный ним ресурс.


Несмотря на то, что речь идёт об онлайн-обменниках, некоторые имеют офлайн-офисы или работают через услуги курьера. Соответственно сделка с наличностью – реальна, и не нужно искать объявления частных лиц о покупке, чтобы не нарваться на мошенника.





Автор статьи: Александр Матвеев




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