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10 авг 03:28

Что такое Bitcoin простыми словами



Что такое Bitcoin простыми словами

Стоит отметить, что Bitcoin — это первая в мире децентрализованная цифровая валюта. Появилась она в 2009 году, и относительно за недолгий срок своего существования, сумела добиться высоких показателей, большого спроса и популярности. Сама криптовалюта работает на технологии блокчейн, что и позволяет ей обладать существенными отличиями от всех других существующих электронных валют. Однако есть и некоторые сходства, так например обмен биткоин на вебмани тоже можно производить, как это распространено и на другие валюты. 


Отличительные черты биткоина


Такая криптовалюта как Bitcoin имеет свои отличительные черты и их достаточно много. Однако выделим основные: 



  • Отсутствие какого-либо контроля. Над этой системой нет человека или вышестоящих инстанций, которые будут контролировать рост биткоина, его развитие и другие параметры. Есть огромное количество компьютеров, которые добывают биткоины, и в тоже время нету людей, которые могли бы диктовать условия относительно существования данной криптовалюты. 

  • Простота в использовании. Для того, чтобы создать Bitcoin кошелек, человеку понадобится не более пяти минут, и уже сразу после создания он будет готов к активному применению. Человек, который будет создавать Bitcoin кошелек, не обязан никому ничего представлять и никаких вопросов ему не будут задаваться. Кроме того, и за создания такого кашель не придется платить. 

  • Анонимность и прозрачность. Да, говоря о такой криптовалюте, как Bitcoin, то здесь актуальны такие характеристики. Созданные Bitcoin кошельки являются на все сто процентов анонимными, и в тоже время они полностью прозрачны. Как это выглядит в реальности: человек, заходя в систему, может увидеть огромное число Bitcoin кошельков, и даже суммы, которые в них размещены. Однако каких-либо данных об их владельцах не предоставляется. 

  • Наличие безотзывных транзакций. Как только с одного кошелька на другой будут переведены Bitcoin, вернуть их обратно нельзя. Единственный вариант — это если сам получатель захочет проделать такую манипуляцию. 


Как можно отметить, отличительные характеристики такой криптовалюты как Bitcoin достаточно интересные, и не похожи на те особенности, которыми обладают другие виды валют. Однако обменник криптовалют может за несколько секунд провести процедуру купли-продажи биткоина на любую другую валюту. 


Принцип работы Bitcoin и технологии блокчейн 


При создании криптовалюты, основной принцип заключался в том, чтобы создать такую базу данных, которая бы не имела в своем составе главного сервера, то есть была децентрализованной. Если говорить о биткоине, то это база предоставляет собой все, что связано с криптовалютой, любые операции, все фиксируется: добыча, передача, покупка-продажа, сохранение и так далее. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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