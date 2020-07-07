Что такое биткоин и сатоши: как обменять BTC на Приват 24 UAH

Биткоин — самостоятельная, максимально защищенная электронная валюта, которая не подчиняется банкам и органам управления. Идея создания этой криптовалюты принадлежала загадочному Сатоши Накамото, именем которого позже назвали наименьшую неделимую часть битка — микромонету «сатоши». Известно, что курс криптовалюты постоянно меняется, но соотношение сатоши в биткоине остается постоянным: 1 ВТС = 100 000 000 сатоши. Чтобы сделать обмен биткоин на приват безопасным, воспользуйтесь специальным рейтингом обменников.

Как купить биткоин

Пополнение электронного кошелька или обмен биткоинов на фиатные валюты, в том числе гривну, как правило, проходил легко без проблем посредством специальных криптообменников и других электронных систем. Такие сервисы обладают рядом преимуществ:



Не надо регистрироваться. В процессе осуществления операций система регистрирует клиента моментально при вводе данных в форму для пополнения.



Можно безналично купить биткоин с помощью Приват24 или банковской карты. Просто заполняйте форму на главной странице выбранного сайта и следуйте подсказкам платежных систем.



Для пополнения кошелька наличными после ввода всех необходимых данных в форме, выберите кнопку «оплатить наличными». После введите контактный номер телефона, на который будут отправлены данные платежа. В ближайшем терминале Приватбанка введите номер своего телефона и подтвердите его кодом полученным в смс. Выберите необходимый счет (если их несколько) и внесите наличные.



Внося средства на Bitcoin-кошелек через терминал, обращайте внимание на актуальный курс монеты, поскольку зачисление биткоинов проводится по цене, которая была в момент проведения транзакции.

Сколько стоит биткоин

Крипта стала конкурентом национальным валютам. Количество биткоинов ограничено, поэтому они считаются надежным и ценным активом. Электронные деньги не зависят от центробанков, поэтому цена биткоина не имеет отношения к колебанию курса доллара, экономической мировой ситуации и других факторов, оказывающих прямое воздействие на стоимость фиат — классическая валюта (евро, доллар, рубль, гривна и т.д). Цена за 1 BTC постоянно меняется, поскольку определяется спросом, предложением, обусловлена потребностями участников рынка и зависит от страны, где находится биржа на которой торгуется биток. Для отслеживания курса BTC можно использовать специальные онлайн-сервисы или мобильные приложения.





Автор статьи: Александр Матвеев