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11 фев 23:31

Мир криптовалют



Криптовалюта Bitcoin, имеющая сокращённое название BTC на сегодняшний день самая известная и популярная монета на всем рынке виртуальных продуктов. Впервые информация о данной валюте появилась в сети интернет в 2008 году, а в 2009 уже начала успешно функционировать. Ее создателем является некий Сатоси Накамото, личность которого до сих пор не удалось установить. Более подробно можно узнать на сайте https://coinpost.ru, где самые свежие новости, касающиеся криптовалют.


Принцип работы ВТС


Главный принцип работы Bitcoin осуществляется за счет сложнейших математических вычислений системного кода. Такие мощности предоставляются сети BTC миллионами компьютеров, подключенных к общей базе данных, не имеющей централизованного руководства.  За это пользователи, обеспечивающие работоспособность криптовалюты, получают награду в виде монет Bitcoin.


Роль криптовалюты ограничена, всего планируется выпустить 21 миллион монет. Это дает возможность защитить ее от инфляции в будущем. Каждая монета при выпуске получает свой персональный номер, поэтому подделать их не получится.


Мир криптовалют

Сама система Bitcoin абсолютно общедоступна и прозрачна. Каждый из участников сети имеет возможность свободно просмотреть здесь любую информацию:



  • код системы;

  • транзакции;

  • счета пользователей,


Причем из любой точки мира. Такую технологию распределенной базы данных назвали системой Blockchain, что в переводе с английского звучит как «цепочка блоков».


Именно на ее основе разработчикам BTC удалось создать независимую и достаточно открытую платежную систему, производящую:



  • быстрые;

  • надежные; 

  • дешевые транзакции. 


Используя биткоин в качестве платежа, можно абсолютно не бояться какого-либо подвоха, и не зависеть от современных банковских систем.


Минусы цифровых денег


Как бы не превозносили до небес цифровую «красавицу» валюту, но даже у нее есть свои недостатки. А заключаются они в следующем:



  • непостоянство;

  • возможность взлома.


Непостоянство ‒ одна из особенностей криптовалют на сегодняшний день, что в принципе мешает их более широкому распространению и продвижению.  Курс виртуальных денег очень изменчив, и за короткий промежуток времени может меняться в разном направлении.


Ввиду того, что криптовалюта находится в цифровом виде, то существует вероятность того, что она может стать «добычей» хакеров. Поэтому сервисам, работающим с таким видом денег, не помешало бы иметь высокий уровень безопасности.


В итоге, наверное, стоит сказать, что у этой новой технологии большое грядущее. Она находится еще на стадии формирования и постоянно совершенствуется. Но все же ‒ это деньги недалекого будущего, причем с большим потенциалом.





Автор статьи: Александр Матвеев




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