Мир криптовалют

Криптовалюта Bitcoin, имеющая сокращённое название BTC на сегодняшний день самая известная и популярная монета на всем рынке виртуальных продуктов. Впервые информация о данной валюте появилась в сети интернет в 2008 году, а в 2009 уже начала успешно функционировать. Ее создателем является некий Сатоси Накамото, личность которого до сих пор не удалось установить. Более подробно можно узнать на сайте https://coinpost.ru, где самые свежие новости, касающиеся криптовалют.

Принцип работы ВТС

Главный принцип работы Bitcoin осуществляется за счет сложнейших математических вычислений системного кода. Такие мощности предоставляются сети BTC миллионами компьютеров, подключенных к общей базе данных, не имеющей централизованного руководства. За это пользователи, обеспечивающие работоспособность криптовалюты, получают награду в виде монет Bitcoin.

Роль криптовалюты ограничена, всего планируется выпустить 21 миллион монет. Это дает возможность защитить ее от инфляции в будущем. Каждая монета при выпуске получает свой персональный номер, поэтому подделать их не получится.

Сама система Bitcoin абсолютно общедоступна и прозрачна. Каждый из участников сети имеет возможность свободно просмотреть здесь любую информацию:



код системы;



транзакции;



счета пользователей,



Причем из любой точки мира. Такую технологию распределенной базы данных назвали системой Blockchain, что в переводе с английского звучит как «цепочка блоков».

Именно на ее основе разработчикам BTC удалось создать независимую и достаточно открытую платежную систему, производящую:



быстрые;



надежные;



дешевые транзакции.



Используя биткоин в качестве платежа, можно абсолютно не бояться какого-либо подвоха, и не зависеть от современных банковских систем.

Минусы цифровых денег

Как бы не превозносили до небес цифровую «красавицу» валюту, но даже у нее есть свои недостатки. А заключаются они в следующем:



непостоянство;



возможность взлома.



Непостоянство ‒ одна из особенностей криптовалют на сегодняшний день, что в принципе мешает их более широкому распространению и продвижению. Курс виртуальных денег очень изменчив, и за короткий промежуток времени может меняться в разном направлении.

Ввиду того, что криптовалюта находится в цифровом виде, то существует вероятность того, что она может стать «добычей» хакеров. Поэтому сервисам, работающим с таким видом денег, не помешало бы иметь высокий уровень безопасности.

В итоге, наверное, стоит сказать, что у этой новой технологии большое грядущее. Она находится еще на стадии формирования и постоянно совершенствуется. Но все же ‒ это деньги недалекого будущего, причем с большим потенциалом.





Автор статьи: Александр Матвеев