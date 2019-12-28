Особенности проверки Антиплагиат 2.0

Современным студентам нужно писать уникальные курсовые и дипломные работы. Часто это вызывает большие трудности. Помощником в составлении документов может стать антиплагиус, который в кратчайшие сроки проверяет уникальность контента, выделяет неуникальные фрагменты. Это позволяет внести все правки вовремя и получить хороший результат на проверке в вузе. С широкой базой приложения теперь не проблема создать качественный контент по всем правилам.

Принцип работы программы

С расширением возможностей сети возникают проблемы с проверкой каждой работы. Теперь любой реферат есть в базе, что создает трудности при написании уникального контента. При этом допуск к защите курсовой или дипломной предоставляется только после получения результатов работы программы.

Принцип работы системы заключается в следующем. Приложение представляет собой специальный программный комплекс, который введен практически во всех высших учебных заведениях. Она постоянно улучшается, внедряются новые изменения. Сегодня практически все проверяемые работы тщательно анализируются, проходят многочисленные проверки, что позволяет получить точный результат.

Программа выполняет такие задачи:



исключение плагиата в академических работах с целью повышения качества образования;



защита интеллектуальной собственность от кражи другими людьми;



поощрение студентов для написания качественных текстов с использованием только своего опыта;



улучшение качества проверки дипломных и курсовых во время учебного процесса.



Система работает по принципу глубокого анализа и проверки текстовых отрывков. Это позволяет сверить все фрагменты на совпадения уже существующих. При этом в базе есть большое количество источников, которые позволяют повысить качество результатов. В базу входят такие документы:



база работ предыдущих годов;



архивные данные;



информация с многочисленных открытых сайтов;



электронные библиотеки;



государственные библиотеки.



Все эти данные применяются для анализа написанного текста. На выходе получается уникальный контент, готовый к защите.

Как изменить результаты проверки

Чтобы пройти проверку вуза, необходимо получить уникальность хотя бы 90%. При этом оформление должно соответствовать стандартам и содержать минимальное количество ошибок. Если не получается достичь требуемого значения, можно подобрать синонимы и прочие фразы, которые помогут достичь требуемой уникальности содержимого.





Автор статьи: Александр Матвеев