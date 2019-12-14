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14 дек 13:25

Особенности оформления кредита на лечение



Картинки по запросу Особенности оформления кредита на лечение


Никто не застрахован от ситуаций, когда срочно могут потребоваться средства на операцию или дорогостоящее лечение. Медицинские услуги сегодня стоят не дешево. Оптимальным вариантом станет получить кредит на лечение. Перед обращением в финансовое учреждение стоит ознакомиться с условиями предоставления займов. Большинство банков предлагает выгодные условия с возможностью досрочного погашения. Также есть возможность пролонгации. Это удобно, если получается точно в срок внести оплату.  


Условия получения займа


Одобренная заявка на кредит позволяет оплатить следующие услуги:



  • комплекс процедур в санатории;

  • различные стоматологические манипуляции;

  • хирургическую операцию, включая пластику тела или лица;

  • клиническое лабораторное обследование;

  • услуги центров репродуктивной функции семьи. 


МФО требуют минимальный пакет документов. Достаточно предоставить паспорт, ИНН, счет из больницы. В некоторых случаях может потребоваться справку о доходах. Рассмотрение не занимает много времени. Удобно заполнить форму анкеты на сайте выбранной компании, подать ее онлайн. Результат будет понятен в течение десяти минут. Если принимается положительный ответ, деньги зачисляются на карту клиенту. 


Касательно крупной суммы, здесь процесс может затянуться день – два. Также, некоторые банки могут дополнительно запросить наличие поручителей или залогового имущества. Такие условия выдвигаются, когда заемщик планирует сложное хирургическое вмешательство и нужна большая сумма. Таким образом банки стараются отвести риски непогашения долга.


Картинки по запросу Особенности оформления кредита на лечение


Целевой кредит в клинике


Большинство медицинских учреждений оказывают услугу кредитования пациентам для увеличения потока. Они сотрудничают с несколькими финансовыми организациями или банками. Поэтому клиент может подобрать для своих нужд оптимальное решение. Если обеих сторон устраивают условия кредитования, подписывается договор и средства перечисляются на счет клиники. 


Процентные ставки в разных заведениях колеблется от 16%. Важно учитывать, чем короче период займа, тем меньше придется платить процентную ставку. Преимуществом такого оформления является оперативность, минимум бумаг. Минусом выступает значительная переплата. 


Если предстоит длительная терапия с систематической оплатой, выгодно открыть кредитную карту. В таком случае предоставляется большой льготный период, возможность продления срока.





Автор статьи: Александр Матвеев




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