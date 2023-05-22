Биографии
22 май 23:13
Синий залив (2021)
Американец корейского происхождения Антонио Лаблан изо всех сил пытается найти работу недалеко от своего родного города, примерно в часе езды к северу от Батон-Руж. С ребенком на подходе, который пополнит его семью, состоящую из жены Кэти и откровенной маленькой дочери Джесси, ему нужна дополнительная работа. Одной смены в tattoo-салоне недостаточно. Но два уголовных преступления, которые мужчина имеет за кражу мотоцикла, мешают процессу собеседования в магазине, а также тонкий расизм, исходящий от вопросов о том, откуда он на самом деле и как он получил свою особенно французскую фамилию (через усыновление).
Путешествие Антонио чревато конфликтами. Причем не только теми, которые навязывают ему коррумпированные люди у власти, включая биологического отца Джесси, новоорлеанского полицейского Эйса Купера, и его жестокого напарника Денни Кларка, но также и те, кто находится на определенном уровне бедности и преследуется жестокими юридическими лазейками, такими как та, что приводит к приказу о депортации ICE. Несмотря на то, что герой прожил в США 30 лет и не имел никакой связи с Южной Кореей, мир Антонио внезапно переворачивается, поскольку он вынужден выбирать между добровольным отъездом из страны или борьбой со своим делом в суде, что дорого.
Автор статьи: Александр Матвеев
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