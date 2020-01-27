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27 янв 21:41

Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year



Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year

Слухи про возобновление романтических отношений Джесси Джей и Ченнинга Татума появились совсем недавно. И, кажется, звездная пара решила не томить поклонников в долгом ожидании подтверждения. Так, возлюбленные вместе посетили шоу-биз мероприятие MusicCares Person of the Year. Два месяца разлуки положительно повлияли на их отношения, ведь таких влюбленных взглядов уже давно не было на фиолетовой дорожке.

Поклонники, подписанные на социальные сети актера, уже несколько дней, как знают про воссоединение кумиров. На днях красавчик Ченнинг Татум опубликовал трогательное фото с Джесси Джей. В подписи к публикации и комментариях звезда прокомментировал, что его сердце полностью принадлежит известной певице.




Автор статьи: Александр Матвеев




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