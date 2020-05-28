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Разное


28 май 23:08

Криптовалюты становятся популярней



Криптовалюты становятся популярней

Криптовалюта – это виртуальные деньги, не имеющие аналога в физическом мире. Благодаря шифрованию обеспечены высокой степенью защиты от подделок. В отличие от обычных денег, которые, печатая в неограниченном количестве можно обесценить, криптовалюта не подвержена инфляции. Такая процедура, как покупка продажа криптовалюты — это дело тонкое, о котором нужно знать все нюансы и особенности.


Что такое цифровые деньги


Это свободная валюта, независимая от монополий государств, поэтому, уже сегодня, криптовалют насчитывается более тысячи. Но, не смотря на подобное разнообразие, финальное количество денег любой криптовалюты известно изначально. Например, у Bitcoin – это ровно 21 миллион монет.


Буквально любая компания способна выпустить новую криптовалюту, принимая её в оплату своих услуг или продуктов. Такой процесс называется ICO – initial coin offering (первичное размещение монет). Технически, для майнинга, выпуска новых криптовалют, используется «ферма» - компьютер, с несколькими видеокартами. 


Не все так просто 


Однако, при всей независимости, криптовалюта подчиняется своим законам. К примеру, ее стоимость, как и большинства продуктов, определяется на бирже, что означает колебание цены при покупке товара за биткоины. За один день, цена такой операции может возрастать или падать в полтора раза.


Другим отрицательным свойством криптовалют является анонимность сделки. Если у вас похитят биткоины, или вы забудете пароль электронного кошелька, вы не сможете вернуть накопления.


Немаловажен и фактор времени. Безопасность операций осуществляет сложная система компьютерных вычислений, что требует большего времени, чем обычный платеж по кредитной карте.


К тому же, криптовалюту, как законные платежные средства, признают не все страны. Государство не может контролировать все финансовые потоки, а так как криптовалюта анонимна, ее могут использовать для покупки запрещённых товаров. Однако, именно этот фактор, исключающий влияние государства на инфляционные риски и отслеживание платежей, является одним из ключевых моментов возрастающего интереса к виртуальной валюте.


И пока длятся споры, сможет ли новый вид валюты заменить привычные деньги, положительной тенденцией выступает факт, что банки проявили интерес к криптовалютным технологиям, в сегменте улучшения безопасности финансовых операций.


Криптовалюта имеет такие особенности:



  • криптовалюта связывает участников сделка напрямую, минуя контроль банковской системы;

  • все платежи записываются и хранятся в открытом доступе, при этом продавец и покупатель остаются анонимными;

  • защита от подделок;

  • исключена девальвация;

  • колебание цены при покупке товара;

  • большее время транзакции, с учётом прохождения через систему безопасности.


Воспользоваться технологиями или оставаться консервативным приверженцем многовековой финансовой системы, право каждого из нас. Нужно взвешенно минимизировать риски и выгоды противоборствующих сторон, по итогу сражающихся за кошелек не виртуальных пользователей. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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