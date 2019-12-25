Особенности выбора промышленного парогенератора

На современном рынке представлено большое количество оборудования для промышленности. На парогенератор-пээ.рф представлен широкий ассортимент генераторов, работающих на пару. Существуют модели с разной мощностью и производительностью в зависимости от сферы использования и требуемого функционала. Чтобы сделать правильный выбор, обратите внимание на особенности, перечисленные ниже.

Конструкция и принцип работы

Парогенератор конструктивно состоит из нескольких рабочих компонентов:



металлического корпуса – обеспечивает высокую герметичность посредством установки пробки;



нагревательного прибора – элемент, доводящий воду до температуры кипения;



электронного оборудования – различные приборы, датчики и прочие компоненты, без которых невозможна нормальная работа системы;



котла – емкость, в который поступает жидкость для нагрева;



датчиков давления – контролирует и держит давление на одном уровне, не давая системе выйти из строя.



Каждая модель отличается в зависимости от наличия дополнительного оборудования и нагревательных элементов. Может оснащаться ТЭН, индукционным нагревательным элементом или электродами.

Процесс нагревания выглядит следующим образом. Через нагреватель поступает источник энергии – электричество. Вода в резервуаре преобразовывается в пар. В качестве деталей используются компоненты, которые не подвержены коррозии и другим неблагоприятным воздействиям. Такая структура предоставляет ряд достоинств:



эффективность – высокая производительность при относительно небольшом расходе энергии;



маневренность – оборудование не занимает много места, а в случае перегрузки автоматически отключается;



экономный расход энергии – потребляет в два раза меньше энергии, чем обычные нагревательные системы;



безопасность – отличается высокой безопасностью при любых рабочих параметрах.



При правильном обслуживании оборудование способно прослужить до двадцати лет. Система запускается за десять минут, после чего может проработать долгое время без перерыва.

Советы по выбору

На современном рынке представлен широкий ассортимент продукции с различными параметрами. Выбрать подходящий бывает затруднительно. Перед покупкой товара обратите внимание на следующие особенности:



функционал – наличие дополнительных опций для осуществления определенной деятельности;



производительность – для этого требуется оценить количество производимого пара в процессе нагрева;



разновидность – отличается по типу используемого нагревателя.



Перечисленные выше характеристики помогут сделать правильный выбор. Подходящее устройство прослужит многие годы. Покупать продукцию следует только в специализированных магазинах.











Автор статьи: Александр Матвеев