Краткий обзор Hyundai Elantra

Модель известного автомобильного производителя дебютировала в Нью – Йорке, в салоне, весной 2006 года. Разработчики постарались: здесь было уделено особое внимание проектированию модели, безопасности. Автомобиль оснащен двигателем на 2 литра, мощность – 150 лошадиных сил. В комплектации представлена «механика» Active, стоимость которой – в пределах 1 миллиона 300 тысяч рублей. Если рассматривать вариант с автоматической коробкой передач, стоимость будет на порядок выше. Машина в исполнении Elegance с автоматической коробкой передач, со светодиодными фарами и парктроником впереди будет еще дороже.

Краткая характеристика

Машина оснащена 6 подушками безопасности, абсолютно новая ходовая часть и независимая подвеска. Кроме того, были обновлены и добавлены:



управление реечного типа;



тормозная система с Anti-lock Braking System;



стабилизаторы задней и передней поперечной устойчивости.



В салоне сиденья оббиты кожей, удобные подлокотник и подголовники, поверхность обзорной панели слегка наклонная, придает ощущение крутой обзорности. Оттенки использованы цвета беж и серого, некоторые части выполнены в металле, сиденья очень мягкие и комфортные. Встроен подогрев. На центральной панели находятся два просторных отделения, на заднем сиденье – подлокотник. На рулевом колесе находятся кнопки аудиосистемы, сам руль удобно регулируется по высоте для каждого водителя.

Шестое поколение выпускается на мировом рынке с 2016 года, для населения России автомобили собирают на калининградском «Автоторе», крупно узловым способом. Уже в текущем году начались выпуски и продажи рестайлинговой версии, с полностью обновленным, доработанным дизайном.

Стоимость машины

Если говорить о машине с механической коробкой передач и двигателем 128 лошадиных сил, 1, 6 л мощностью – цена варьируется с отметки 1 049 000 рублей. В комплектацию входят две подушки безопасности, аудиосистема и кондиционер, круиз – контроль. Во многие новые модели встроена система Base – мультимедиа нового поколения, с камерой заднего вида и обогревом руля. Также есть датчик света. Стоимость такого авто выше.

Авто в исполнении Active с боковыми подушками и шторками безопасности, а также двухсезонным климат – контролем варьируется от 1 200 000 рублей. Сюда также входит парктроник, датчик дождя, легкосплавные диски. Есть обогрев задних сидений.





Автор статьи: Александр Матвеев