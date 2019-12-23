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23 дек 00:43

Краткий обзор Hyundai Elantra



Краткий обзор Hyundai Elantra

Модель известного автомобильного производителя дебютировала в Нью – Йорке, в салоне, весной 2006 года. Разработчики постарались: здесь было уделено особое внимание проектированию модели, безопасности. Автомобиль оснащен двигателем на 2 литра, мощность – 150 лошадиных сил. В комплектации представлена «механика» Active, стоимость которой – в пределах 1 миллиона 300 тысяч рублей. Если рассматривать вариант с автоматической коробкой передач, стоимость будет на порядок выше. Машина в исполнении Elegance с автоматической коробкой передач, со светодиодными фарами и парктроником впереди будет еще дороже. 


Краткая характеристика


Машина оснащена 6 подушками безопасности, абсолютно новая ходовая часть и независимая подвеска. Кроме того, были обновлены и добавлены: 



  • управление реечного типа;

  • тормозная система с Anti-lock Braking System;

  • стабилизаторы задней и передней поперечной устойчивости.


В салоне сиденья оббиты кожей, удобные подлокотник и подголовники, поверхность обзорной панели слегка наклонная, придает ощущение крутой обзорности. Оттенки использованы цвета беж и серого, некоторые части выполнены в металле, сиденья очень мягкие и комфортные. Встроен подогрев. На центральной панели находятся два просторных отделения, на заднем сиденье – подлокотник. На рулевом колесе находятся кнопки аудиосистемы, сам руль удобно регулируется по высоте  для каждого водителя. 


Шестое поколение выпускается на мировом рынке с 2016 года, для населения России  автомобили собирают на калининградском «Автоторе», крупно узловым способом. Уже в текущем году начались выпуски и продажи рестайлинговой версии, с полностью обновленным, доработанным дизайном. 


Стоимость машины 


Если говорить о машине с механической коробкой передач и двигателем 128 лошадиных сил, 1, 6 л мощностью – цена варьируется с отметки 1 049 000 рублей. В комплектацию входят две подушки безопасности, аудиосистема и кондиционер, круиз – контроль. Во многие новые модели встроена система Base – мультимедиа нового поколения, с камерой заднего вида и обогревом руля. Также есть датчик света. Стоимость такого авто выше. 


Авто в исполнении Active с боковыми подушками и шторками безопасности, а также двухсезонным климат – контролем варьируется от 1 200 000 рублей. Сюда также входит парктроник, датчик дождя, легкосплавные диски. Есть обогрев задних сидений.





Автор статьи: Александр Матвеев




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