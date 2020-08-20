Накрутка подписчиков в социальных сетях

Накруткой подписчиков называют искусственное увеличение количества подписанных на аккаунт пользователей в любых социальных сетях. Такой работой занимаются многие сайты, например, такие, как doctorsmm. Сейчас накрутка пользователей имеет большой спрос у новичков в соц.сетях и тех кто там давно.

Зачем нужна накрутка пользователей?

Привлечение фальшивых подписчиков помогает людям на начальных стадиях пользования социальной сетью стать более заметными. Люди видят, что на недавно созданном аккаунте много подписчиков, и у них возникает желание подписаться. Таким образом, благодаря накрутке на страницу подписываются реальные пользователи. В дальнейшем хозяину данной странички такая активность может приносить неплохой заработок, при условии уверенного развития аккаунта.

Плюсы и «подводные камни» накрутки подписчиков

Привлечение искусственно созданных подписчиков может быть добром и злом. Дает ли данная процедура абсолютную уверенность в успехе или остаются сомнения? Как все что связано с интернетом, накрутка пользователей имеет свои плюсы и минусы, так называемые «подводные камни».

К плюсам можно отнести ощущение значимости и удовлетворение личных амбиции. Что же касается минусов, то к ним можно отнести:



Несоответствие – подписчиков много, а просмотров, лайков и комментариев не больше 5. Заходя на страницу пользователя, человек первым делом обращает внимание на количество подписавшихся, а начиная листать ленту, замечает кардинальное несоответствие цифр. После этого многие понимают, что на такой страничке делать нечего и отписываются.



Много «мертвых» пользователей – люди, привлеченные искусственно, как правило, не принимают никакого участия в жизни аккаунта. Большинство из них – пользователи, которые бросили свои страницы, предварительно не удалив их.



«Молчуны» - такие подписчики являются живыми людьми, но их присутствие на странице не происходит. Такие пользователи – школьники, которые решили заработать «легких» денег.



Дороговизна – зачастую накрутки в социальных сетях, влетают пользователю в круглую сумму. Видя первые результаты накрутки человек, хочет еще и еще, тем самым тратя все больше и больше денег.



Не всегда легкий путь – правильный путь. Чтобы добиться успеха, нужно упорно трудиться. Слава не любит слабых и благоволит тем, кто упорно идет к своей цели





Автор статьи: Александр Матвеев