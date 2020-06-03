Накрутка лайков: для чего она и ее последствия

С развитием интернета начали появляться социальные сети. Сейчас они стали неотъемлемой частью каждого человека. Практически все зарегистрированы в той или иной социальной сети. На территории стран СНГ большой популярностью пользуется ВКонтакте.

ВКонтакте люди общаются с друзьями, знакомятся, бывает даже такое, что находят себе вторую половинку. Некоторые создают себе страницу не просто для общения, а для работы. Можно заниматься продажей вещей или косметики от разных фирм. Наверняка, каждый пользователь ВКонтакте слышал или даже пользовался накруткой лайков или подписчиков. Но не везде есть приемлемые цены за накрутку, тут можно накрутить лайки от живых пользователей и по хорошей стоимости.

Для чего нужна накрутка

Каждому хочется быть популярным, чтоб его фотографии нравились многим. Но если у пользователя всего 200 друзей, то никак не получиться иметь под каждой фотографией больше 1000 лайков. Некоторым хочется, чтобы все друзья завидовали тому, какой он крутой, не зависеть от самых друзей и ждать, когда они поставят свой лайк. Для этого и придумали накрутку лайков. Теперь любой человек сможет купить себе нужное количество таких желаемых «Мне нравится».

Существует несколько видов накрутки лайков:



бесплатный;



за деньги;



лайки за выполнение некоторых заданий.



Зная, что есть бесплатная накрутка, каждый воспользуется только ею. Но есть другая сторона медали. Бесплатные лайки – это очень хорошо. Но через некоторое время все эти пользователи превратятся в «собачек» и ВКонтакте может заблокировать страницу владельцу. Также, можно накрутить, добавляя всех в друзья, но это будет долго и не факт, что все пойдет по плану. Можно воспользоваться группами «Взаимные лайки», но это тоже займет немало времени.

Существуют приложения, в которых нужно подписаться или же зайти в группу и за это будет много лайков на странице, но это тоже может нести за собой блокировку, так как лайки те будут не от реальных людей.

Чтобы все лайки были реальные и их нужно много, то за них придется заплатить. Но, если это нужно для раскрутки бизнеса или своей страницы, то это будет неплохое капиталовложение.

Зависимость от лайков

Многие психологи говорят, что с развитием социальных сетей многие стали зависимы не только от них, а и от лайков. Лайк – это, так называемая, похвала. Благодаря им, люди чувствуют себя нужными обществу. Но иногда появляется зависимость, хочется все больше и больше лайков, комментариев, подписчиков. На этом этапе, нужно уже начать себя ограничивать от социальных сетей и заняться чем-то реальным.





Автор статьи: Александр Матвеев