    События
    Политика
    Происшествия
    Шоу-Биз
    Новости компаний
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню

Разное


03 июн 01:34

Накрутка лайков: для чего она и ее последствия



С развитием интернета начали появляться социальные сети. Сейчас они стали неотъемлемой  частью каждого человека. Практически все зарегистрированы в той или иной социальной сети. На территории стран СНГ большой популярностью пользуется ВКонтакте. 


ВКонтакте люди общаются с друзьями, знакомятся, бывает даже такое, что находят себе вторую половинку. Некоторые создают себе страницу не просто для общения, а для работы. Можно заниматься продажей вещей или косметики от разных фирм. Наверняка, каждый пользователь ВКонтакте слышал или даже пользовался накруткой лайков или подписчиков. Но не везде есть приемлемые цены за накрутку, тут можно накрутить лайки от живых пользователей и по хорошей стоимости. 


Для чего нужна накрутка


 


Каждому хочется быть популярным, чтоб его фотографии нравились многим. Но если у пользователя всего 200 друзей, то никак не получиться иметь под каждой фотографией больше 1000 лайков. Некоторым хочется, чтобы все друзья завидовали тому, какой он крутой, не зависеть от самых друзей и ждать, когда они поставят свой лайк. Для этого и придумали накрутку лайков. Теперь любой человек сможет купить себе нужное количество таких желаемых «Мне нравится». 


Существует несколько видов накрутки лайков:



  • бесплатный;

  • за деньги;

  • лайки за выполнение некоторых заданий.


Накрутка лайков: для чего она и ее последствия

Зная, что есть бесплатная накрутка, каждый воспользуется только ею. Но есть другая сторона медали. Бесплатные лайки – это очень хорошо. Но через некоторое время все эти пользователи превратятся в «собачек» и ВКонтакте может заблокировать страницу владельцу. Также, можно накрутить, добавляя всех в друзья, но это будет долго и не факт, что все пойдет по плану. Можно воспользоваться группами «Взаимные лайки», но это тоже займет немало времени.


Существуют приложения, в которых нужно подписаться или же зайти в группу и за это будет много лайков на странице, но это тоже может нести за собой блокировку, так как лайки те будут не от реальных людей. 


Чтобы все лайки были реальные и их нужно много, то за них придется заплатить. Но, если это нужно для раскрутки бизнеса или своей страницы, то это будет неплохое капиталовложение. 


Зависимость  от лайков


 


Многие психологи говорят, что с развитием социальных сетей многие стали зависимы не только от них, а и от лайков. Лайк – это, так называемая, похвала. Благодаря им, люди чувствуют себя нужными обществу. Но иногда появляется зависимость, хочется все больше и больше лайков, комментариев, подписчиков. На этом этапе, нужно уже начать себя ограничивать от социальных сетей и заняться чем-то реальным. 





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Возможности накрутки подписчиков в соцсети Возможности накрутки подписчиков в соцсети События Юридическое лицо: особенности работы Юридическое лицо: особенности работы Разное Роутер от компании МГТС Роутер от компании МГТС Разное «В гражданском браке» - новое семейное положение от «В гражданском браке» - новое семейное положение от "ВКонтакте" Hi-tech
Не проходите мимо


Лента новостей
Цветущая Наоми Кэмпбелл вновь заключила контракт с косметическим брендом 17:22Как сохранить цвет окрашенных волос 02:33Логотип как элемент фирменного стиля 11:04Повседневный лук: известная модель Ирина Шейк прогулялась улочками Нью-Йорка с дочерью 21:55Летняя женская обувь: виды и особенности 20:58Рианна была признана самой богатой исполнительницей Англии 12:04Возможности накрутки подписчиков в соцсети 22:35С нашей доставкой цветов легко удивить даже без повода 19:08Энтони Хопкинс покоряет Тик-Ток: сногсшибательный ролик под трек Дрейка 15:48Банкротство физлиц: нюансы процедуры и специфика ее проведения 02:37Юридическая практика: основополагающие принципы работы 21:00Профессиональная генеральная уборка: цель, задачи, последовательность действий 02:56


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru