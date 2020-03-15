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15 мар 16:43

Юридическое лицо: особенности работы



Юридическое лицо: особенности работы

Юридическое лицо – это организация, имеющая в своем распоряжении имущество. Отвечает по своим обязательствам этим имуществом.


Любая юридическая организация должна иметь юридический адрес, собственное название, пакет учредительных документов. Бухгалтерский счет обязательно для ведения отчетов. 


Нюансы работы юридического лица


Для начала деятельности юридическое лицо должно зарегистрировать свое предприятие в государственном реестре и получить разрешение на осуществление той или иной деятельности. 


Очень важно определится с РКО юридических лиц, так как существует дилемма, стоит ли его открывать. Законодательно никто не обязывает к этому действию. То есть, условно говоря предприниматель имеет право работать без РКО.


Например, частный предприниматель имеет возможность рассчитываться с помощью лицевого счета или же наличными денежными средствами. В этом случае первый способ грозит большими рисками. В результате могут возникнуть проблемы с налоговой инспекцией или с законодательной базой, если сумма платежей превышает допустимое значение. Что касается наличного, то такой вид расчета может создать массу трудностей. Затруднения могут возникнуть как у предпринимателя, так и у его контрагентов. 


Из выше перечисленного становится ясно, что юридическое лицо может работать без открытия расчетного счета, только в случае малых оборотов и при операциях, которые не запрещены законодательно. 


Несмотря на то, что закон разрешает работать без наличия счетов, в современном бизнесе не получается обойтись без него.


Спектр услуг 


Рассмотрим, какие операции финансового характера включаются в понятие расчетно-кассового обслуживания клиентов? При РКО банковское учреждение предоставляет услуги, которые можно поделить на категории:



  • безналичные расчеты;

  • кассовые операции;

  • ведение и обслуживание расчетного счета.


Кассовые операции не очень распространены. Но в то же время клиенты наличный расчет. Иногда необходимо положить или снять денежные средства. Данные операции проводятся через кассу. 


Безналичные расчеты — более обширная группа услуг. К ним относятся переводы со счета на счет, получение денежных средств от клиентов. А также платятся налоговые и социальные платежи, перечисляется заработная плата сотрудникам. Зачастую при таких расчетах используют специальный банковский продукт – интернет-банкинг.


РКО для юридических лиц является перспективным направлением деятельности для каждого банка.


Многие банки предоставляют различные условия в этом направлении.





Автор статьи: Александр Матвеев




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