Зачем нужно проверять контрагента перед сделкой

Бизнес в любой своей сфере предполагает постоянное сотрудничество с большим числом контрагентов. Заключая договор с любым из них, каждый предприниматель неизбежно рискует, поскольку не все потенциальные партнеры честны и порядочны. Очень важно предварительно, до подписания договора, получить всю необходимую информацию о компании, узнать, нет ли у нее долгов, вовремя ли она производит оплату налогов.

Сейчас для получения этих сведений не нужно запрашивать выписки и справки. Достаточно зайти на сайт https://www.1cont.ru/contragent, указать в особом поле имеющиеся данные (ИНН, ОГРН, название юридического лица), после чего кликнуть на кнопку поиска. И получить все, что необходимо для объективной оценки будущего партнера.

Конечно, желательно проводить подобные проверки время от времени, даже при работе с партнером на постоянной основе.

Но есть определенные случаи, когда сделать это особенно важно:



Первая сделка с пока еще незнакомым поставщиком. Вы не знаете, чего от него ждать, поэтому своевременная проверка поможет минимизировать риски.

Работа по предоплате. Оплата при получении товара позволяет, если не избавиться от риска непоставки, то хотя бы сохранить свои финансы. Если же поставщик требует внесения предоплаты, это не повод усомниться в его надежности, но основание для обязательной проверки на благонадежность.

Работа с компанией-новичком. Некоторые вполне ответственные фирмы только начинают свой путь по структуре современного бизнеса. Сам по себе, этот факт не характеризует их с негативной стороны. Но доверие им еще предстоит заслужить, поэтому обязательно перед заключением договора произведите проверку. Вы узнаете, не находится ли перед вами фиктивная компания – однодневка.

Негативная оценка деятельности выбранного контрагента. Отрицательные отзывы могут быть оставлены конкурирующими компаниями. Но могут и говорить о том, что фирма несерьезно относится к своим обязательствам.



Не стоит рисковать, действуя наобум. Если предприятие не сдает бухгалтерскую и налоговую отчетность более года, то это говорит о финансовых проблемах. Возможно, продукция компании наивысшего качества, фирма старается войти в график и рассчитаться с долгами, но работа с ней почти наверняка обернется проблемами. Разрешается сделать исключение лишь в случае оплаты постфактум для заказчика и, напротив, по 100-ой предоплате для исполнителя.

Если проверка показала, что контрагент исключен из ЕГРЮЛ, находится на стадиях банкротства либо ликвидации, сотрудничество с ним недопустимо.





Автор статьи: Александр Матвеев