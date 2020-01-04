Зачем нужно проверять контрагента перед сделкой
Бизнес в любой своей сфере предполагает постоянное сотрудничество с большим числом контрагентов. Заключая договор с любым из них, каждый предприниматель неизбежно рискует, поскольку не все потенциальные партнеры честны и порядочны. Очень важно предварительно, до подписания договора, получить всю необходимую информацию о компании, узнать, нет ли у нее долгов, вовремя ли она производит оплату налогов.
Сейчас для получения этих сведений не нужно запрашивать выписки и справки. Достаточно зайти на сайт https://www.1cont.ru/contragent, указать в особом поле имеющиеся данные (ИНН, ОГРН, название юридического лица), после чего кликнуть на кнопку поиска. И получить все, что необходимо для объективной оценки будущего партнера.
Конечно, желательно проводить подобные проверки время от времени, даже при работе с партнером на постоянной основе.
Но есть определенные случаи, когда сделать это особенно важно:
- Первая сделка с пока еще незнакомым поставщиком. Вы не знаете, чего от него ждать, поэтому своевременная проверка поможет минимизировать риски.
- Работа по предоплате. Оплата при получении товара позволяет, если не избавиться от риска непоставки, то хотя бы сохранить свои финансы. Если же поставщик требует внесения предоплаты, это не повод усомниться в его надежности, но основание для обязательной проверки на благонадежность.
- Работа с компанией-новичком. Некоторые вполне ответственные фирмы только начинают свой путь по структуре современного бизнеса. Сам по себе, этот факт не характеризует их с негативной стороны. Но доверие им еще предстоит заслужить, поэтому обязательно перед заключением договора произведите проверку. Вы узнаете, не находится ли перед вами фиктивная компания – однодневка.
- Негативная оценка деятельности выбранного контрагента. Отрицательные отзывы могут быть оставлены конкурирующими компаниями. Но могут и говорить о том, что фирма несерьезно относится к своим обязательствам.
Не стоит рисковать, действуя наобум. Если предприятие не сдает бухгалтерскую и налоговую отчетность более года, то это говорит о финансовых проблемах. Возможно, продукция компании наивысшего качества, фирма старается войти в график и рассчитаться с долгами, но работа с ней почти наверняка обернется проблемами. Разрешается сделать исключение лишь в случае оплаты постфактум для заказчика и, напротив, по 100-ой предоплате для исполнителя.
Если проверка показала, что контрагент исключен из ЕГРЮЛ, находится на стадиях банкротства либо ликвидации, сотрудничество с ним недопустимо.
Автор статьи: Александр Матвеев