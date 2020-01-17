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17 янв 21:38

Юридический адрес и его особенности



Юридический адрес является неофициальным термином, который подразумевает под собой адрес официальной регистрации предприятия. Этот адрес, который еще называют налоговым, указывается в документах того или иного предприятия и вносится в Единый государственный реестр юридических лиц, ФЛП и другие реестры. Где взять юридический адрес для регистрации ооо поможет разобраться ресурс “Эклекс”, который является гигантом по юридическим вопросам. 



Данная компания имеет 15-летний опыт работы, предоставляет услуги за минимальные сроки и про прозрачным ценам, комплексно подходит к заданиям, предоставляет акции от партнеров. 


 


По указанному юридическому адресу предприниматель собственно и осуществляет деятельность, производит оплату налогов и сборов, становится на учет в фондах. Сервис “Эклекс” нацелен облегчить процедуры получения налогового адреса, проконсультировать по всем вопросам и помочь в ситуации возникновения юридических недоразумений. 


Как получить гарантированный юридический адрес


Юридический адрес и его особенности

Данное действие необходимо, если юридическое лицо заинтересовано в безопасной сделке и бизнесе. Так, открыть собственную фирму в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно тремя путями:



  • Регистрация юридического адреса. Данное действие возможно по месту постоянной регистрации учредителя или гендиректора. Доля данной личности должна составлять не менее 50%.

  • Регистрация адреса по фактическому нахождению компании или ее будущего офиса.

  • Аренда помещение, которое будет соответствовать всем требованиям лицензионных органов 



Так, компания предлагает не только оформление документов, но и непосредственную помощь риэлтора в выборе подходящего помещения, которое соответствует всем параметрам для регистрации ООО.


Стоимость услуги получения юридического адреса


Договор аренды юридического адреса окупает себя тем, что затраты оказываются значительно ниже, чем реальная аренда офиса, есть возможность выбора подходящего адреса, есть альтернативные варианты. 


Услуга подбора помещения осуществляется при оплате государственной пошлины в размере арендной платы помещения за один месяц. Данная сумма не может быть менее 10 тысяч рублей. 


Важно помнить, что размер арендной платы зависит от таких факторов, как:



  • район, в котором находится помещение,

  • площадь помещения.



В среднем данная услуга составляет от 6 тысяч до 15 тысяч рублей.





Автор статьи: Александр Матвеев




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