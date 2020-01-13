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13 янв 21:45

Лучший путеводитель в мире кино



Кинотеатр всегда был идеальным развлечением и местом, куда приглашали как друзей, так и возлюбленных. Посмотреть кино в кинотеатре — это отличное, эмоциональное и поражающее времяпрепровождение. 



Большой красочный экран, идеальный звук и аудиосистема, особая обстановка зала и любимый запах поп-корна. Чтобы испытать все эти горячо любимые эмоции, нужно обязательно найти всю информацию касательно любимого кинотеатра, его сеансов, услуг и акционных предложениях, которые он предоставляет посетителям. 



Так, Cinemas.kz является одним из лучших путеводителей Казахстана в мире кино.


Что интересное можно найти на сайте



Сайт Cinemas.kz предлагает самую точную и необходимую информацию касательно кино. На данном ресурсе можно узнать:



  • Все кинотеатры Казахстана самых больших городов, их местоположение и точная локация.

  • Афиши кинотеатров, которые могут отличаться между собой.

  • Расписание кинотеатров точное и проверенное.



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Данным сервисом также предоставляются самые сочные, обсуждаемые и интересные новости казахского кино. Какие фильмы планируют снимать, кто был награжден азиатским “Оскар”, как актеры готовятся к съемкам, итоги кинофестивалей и многое другое.



На сайте даже можно встретить цитаты великих исторических личностей о кино, что может как повеселить, так и заставить призадуматься. Это высказывания и Фаины Раневской, и Альфреда Хичкока, и Кёрка Дугласа, и даже Сэмюэля Голдвина.


Сайт, на котором можно зависнуть не на один час



На киноресурсе Cinemas.kz можно также увидеть рейтинги фильмов и их оценку, посмотреть трейлер и сразу решить — хочется смотреть ту или иную картину, или нет. Описание, актеры, дата релиза, кадры из фильма, интересные факты, отзывы тех, кто уже посмотрел и желает поделиться своим мнением и впечатлениями — все это есть на страничках сайта в абсолютно свободном доступе для любителей кино. 


С помощью данного кино-ресурса можно быть в курсе даже о всех акционных предложениях, действующих в кинотеатрах, скидках и выгодных предложениях. А после, с помощью этого же сайта, пригласить друзей на выбранный сеанс с помощью всего одного клика. Так, Cinemas.kz — это лучшее решение при выборе своего досуга.





Автор статьи: Александр Матвеев




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