POS-терминал для приема карт
Удобное использование банковскими карточками очень сильно укоренилось в современном обществе. Если ранее банковская карта лежала в кошельке «на всякий случай», то теперь эта участь перешла к наличным деньгам. Благодаря широкому размещению практически во всех сферах обслуживания такого аппарата, как POS-терминал, расчет, с помощью банковских пластиковых карт, завоевал свою нишу.
Благодаря таким поставщикам разносторонних и широкоформатных POS-терминалов, как компания «Мир без нала», любая фирма сможет подобрать себе в использование аппарат. Тут можно просмотреть весь ассортимент терминалов, которые доступны на сегодняшний день и ознакомиться с условиями сделки.
POS-терминал – это программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять все необходимые торговые операции. POS-терминалы прошли регистрацию в реестре ККМ, где выступают в качестве единой программно-аппаратной системы.
Преимущества использования POS-терминалов
Все больше самых разнообразных компаний, независимо от масштабов своей деятельности, переходят на использование терминалов по таким причинам:
- автоматизация и учет процесса приема платежей;
- возможность успешной работы с различными разновидностями карт;
- осуществление распечатки чеков и квитанций;
- обладание быстрым приемом информации, приводящему либо к одобрению, либо отказу в платеже.
- не требуется инкассация, т.к. не используются наличные;
- защищает кассира от принятия фальшивых денег;
- обеспечивает рост объемов продаж (клиент проще относится к незапланированным покупкам);
- исключает возможность ошибки кассира при расчете с клиентом.
Преимущества сотрудничества с компанией «Мир без нала»
Компания больше пяти лет предоставляет свои услуги, ее клиентами являются - микробизнес, торгово-сервисные предприятия, банки, партнеры, занимающиеся автоматизацией. Партнеры отдают ей предпочтение по следующим причинам:
- Большой ассортимент.
- Новое и б/у оборудование отличного качества.
- Низкие цены.
- Оптовые поставки по СНГ.
- Доставка заказов по всей России от 0 до 10 дней.
- Только оригинальная и сертифицированная продукция.
- Гарантия как на новое, так и на б/у оборудование.
- Бонусы и скидки для постоянных покупателей.
- Прямые контракты с производителями, налаженная логистика с Китаем.
- Гарантия и собственный ремонтный центр.
Автор статьи: Александр Матвеев