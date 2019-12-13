POS-терминал для приема карт

Удобное использование банковскими карточками очень сильно укоренилось в современном обществе. Если ранее банковская карта лежала в кошельке «на всякий случай», то теперь эта участь перешла к наличным деньгам. Благодаря широкому размещению практически во всех сферах обслуживания такого аппарата, как POS-терминал, расчет, с помощью банковских пластиковых карт, завоевал свою нишу.

Благодаря таким поставщикам разносторонних и широкоформатных POS-терминалов, как компания «Мир без нала», любая фирма сможет подобрать себе в использование аппарат. Тут можно просмотреть весь ассортимент терминалов, которые доступны на сегодняшний день и ознакомиться с условиями сделки.

POS-терминал – это программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять все необходимые торговые операции. POS-терминалы прошли регистрацию в реестре ККМ, где выступают в качестве единой программно-аппаратной системы.

Преимущества использования POS-терминалов

Все больше самых разнообразных компаний, независимо от масштабов своей деятельности, переходят на использование терминалов по таким причинам:



автоматизация и учет процесса приема платежей;



возможность успешной работы с различными разновидностями карт;



осуществление распечатки чеков и квитанций;



обладание быстрым приемом информации, приводящему либо к одобрению, либо отказу в платеже.



не требуется инкассация, т.к. не используются наличные;



защищает кассира от принятия фальшивых денег;



обеспечивает рост объемов продаж (клиент проще относится к незапланированным покупкам);



исключает возможность ошибки кассира при расчете с клиентом.



Преимущества сотрудничества с компанией «Мир без нала»

Компания больше пяти лет предоставляет свои услуги, ее клиентами являются - микробизнес, торгово-сервисные предприятия, банки, партнеры, занимающиеся автоматизацией. Партнеры отдают ей предпочтение по следующим причинам:



Большой ассортимент.



Новое и б/у оборудование отличного качества.



Низкие цены.



Оптовые поставки по СНГ.



Доставка заказов по всей России от 0 до 10 дней.



Только оригинальная и сертифицированная продукция.



Гарантия как на новое, так и на б/у оборудование.



Бонусы и скидки для постоянных покупателей.



Прямые контракты с производителями, налаженная логистика с Китаем.



Гарантия и собственный ремонтный центр.







Автор статьи: Александр Матвеев