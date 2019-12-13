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13 дек 11:33

POS-терминал для приема карт



POS-терминал для приема карт

Удобное использование банковскими карточками очень сильно укоренилось в современном обществе. Если ранее банковская карта лежала в кошельке «на всякий случай», то теперь эта участь перешла к наличным деньгам. Благодаря широкому размещению практически во всех сферах обслуживания такого аппарата, как POS-терминал, расчет, с помощью банковских пластиковых карт, завоевал свою нишу.


Благодаря таким поставщикам разносторонних и широкоформатных POS-терминалов, как компания «Мир без нала», любая фирма сможет подобрать себе в использование аппарат. Тут можно просмотреть весь ассортимент терминалов, которые доступны на сегодняшний день и ознакомиться с условиями сделки.


POS-терминал – это программно-аппаратный комплекс, позволяющий осуществлять все необходимые торговые операции. POS-терминалы прошли регистрацию в реестре ККМ, где выступают в качестве единой программно-аппаратной системы.


Преимущества использования POS-терминалов


Все больше самых разнообразных компаний, независимо от масштабов своей деятельности, переходят на использование терминалов по таким причинам:



  • автоматизация и учет процесса приема платежей;

  • возможность успешной работы с различными разновидностями карт;

  • осуществление распечатки чеков и квитанций;

  • обладание быстрым приемом информации, приводящему либо к одобрению, либо отказу в платеже.

  • не требуется инкассация, т.к. не используются наличные;

  • защищает кассира от принятия фальшивых денег;

  • обеспечивает рост объемов продаж (клиент проще относится к незапланированным покупкам);

  • исключает возможность ошибки кассира при расчете с клиентом.


Преимущества сотрудничества с компанией «Мир без нала»


Компания больше пяти лет предоставляет свои услуги, ее клиентами являются - микробизнес, торгово-сервисные предприятия, банки, партнеры, занимающиеся автоматизацией. Партнеры отдают ей предпочтение по следующим причинам:



  • Большой ассортимент.

  • Новое и б/у оборудование отличного качества.

  • Низкие цены.

  • Оптовые поставки по СНГ.

  • Доставка заказов по всей России от 0 до 10 дней.

  • Только оригинальная и сертифицированная продукция.

  • Гарантия как на новое, так и на б/у оборудование.

  • Бонусы и скидки для постоянных покупателей.

  • Прямые контракты с производителями, налаженная логистика с Китаем.

  • Гарантия и собственный ремонтный центр.





Автор статьи: Александр Матвеев




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