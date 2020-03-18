История возникновения фамилии

Каждый человек наверняка задумывался над своим родовым именем, которая вместе с присваивается ему при рождении, указывает на принадлежность человека к определенной семье. Согласно научным данным, слово «фамилия» существовало еще во времена Римской империи и уже тогда обозначало «общность» среди определенного круга людей, а далекие предки считали, что фамилия, данная при рождении человеку, служит неким оберегом. И только в девятнадцатом веке в России слово «фамилия» приобрело современное значение, то есть под ним стали понимать наименование, которое добавляется к личному имени. Особенно повезло тем людям на сегодняшний момент, чьи бабушки и дедушки владеют информацией о происхождении их родового имени, а остальным приходится путем простого словосочетания «история фамилии» через интернет находить материал о своей генеалогии. Ведь фамилия, кроме всего прочего, может рассказать интересные факты о родоначальнике определенной семьи.

Словообразование фамилий

В целом, в русском языке многие фамилии имеют одинаковое созвучие. Можно рассмотреть разное обозначение родовых имен в зависимости от присвоения им суффиксов:



-ов и ев – это фамилии образованные, как правило, в основном от отчества, имени деда, церковных служителей и прозвищ (Иванов, Алексеев), а также от профессий (Гончаров, Кузнецов);



-ин и ын – такие фамилии имеют белорусские корни и происходят от имен и профессий предков, а также от слов, которые заканчиваются на –а и –я (фамилия Семин, значит сын Семы);



-их, ых – приобрели широкое распространение в Сибири и произошли от прозвищ, которые характеризовали семью (Белые, Короткие, Крупные);



-ский, цкий – чаще употребляются у поляков, белорусов, украинцев и евреев и такие фамилии произошли от наименований населенных пунктов (Белозерский, Литовский), от названий церковных праздников и святых (Успенский, Троицкий).



Интересные факты

Следовательно, согласно собранным данным, самыми распространенными отечественными фамилиями являются:



происходящие от имен;



выбранной профессии;



возникшие благодаря названию животных, рыб, растений (Комаров, Щукин, Виноградов);



происходящих от названия продуктов и средств быта (Маслов, Горшков).



Таким образом, появление отечественных фамилий связано с историей, экономическими связями, миграциями населения, сословными отличиями и отношениями.





Автор статьи: Александр Матвеев