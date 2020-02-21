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21 фев 02:06

Модные тенденции



Модные тенденции

Мода изменчива. Каждый год или сезон меняются ее тенденции и тренды. Несмотря на ее быстротечность, каждому хочется быть в курсе событий, и соответственно, выглядеть соответствующе модно. Многим присуще наслаждаться этим явлением с умом, помня об особенностях фигуры, внимательно выбирая тенденции. Но, как бы там ни было, каждому нужны свои правила стиля и своя одежда. В интернет магазине женской одежды можно приобрести платья из Новосибирск от производителя "Эльза", которые смогут сделать каждую девушку или женщину по-настоящему счастливой.


Учимся подбирать правильную одежду


Все дело в том, что подобрать одежду, которая подошла бы по размеру, фасону или цвету, на самом деле не так просто, как кажется на первый взгляд. Даже профессионалы в своем деле, модные стилисты, не всегда могут посоветовать правильную вещь. А некоторые элементы гардероба и вовсе стоит убрать, ввиду того, что они могут испортить фигуру, а именно:



  • Платья с ассиметричным подолом. Такая вещь может привлечь внимание сильного пола мира сего к стройным ножкам обладательницы. Но также такое изделие способно зрительно их укорачивать, а в бедрах добавить объем.

  • Укороченные брюки. Такой фасон подойдет высоким барышням. Если такую вещь оденет девушка невысокого роста, то визуально она будет казаться еще ниже. В этом случае даже каблуки не спасут.

  • Болеро. Такой предмет гардероба «разрезает» фигуру пополам, зрительно укорачивает красивые ноги, акцентирует внимание на лишних килограммах в области живота.

  • Джинсы с заниженной талией. Такая вещь способна показать результаты «баловства» разными сладостями на боках своей владелицы. 


И таких предметов гардероба, способных невыгодно подчеркнуть особенности, пусть даже идеальной фигуры, не мало. Нужно научиться «слушать» вещи, и тогда они доставят только радость.


Гардероб с «комплексами»


Бытует мнение, что одежда напрямую связана с тем, что чувствует и как ощущает себя в обществе ее обладатель. В принципе, в этом есть доля правды. Поэтому, неосознанный выбор одежды может говорить о массе скрытых комплексов. Одежда, которая может с головой выдать неуверенность в себе:



  • бесформенные;

  • однотипные;

  • тусклые вещи.


Тот, кто носит объемные вещи, вроде балахонов, боятся привлечь к себе внимание, предпочитая оставаться незамеченным индивидом. Белые футболки, джинсы ‒ повседневная однотипная одежда, способная сказать о плохом настроении человека. А вот красивое платье, совсем наоборот, может создать уверенный и женственный образ.


Не нужно бояться экспериментировать. Правильно подобранный гардероб способен на многое. А вообще ‒ никакая одежда не преобразит человека так, как это сможет сделать красивая улыбка.





Автор статьи: Александр Матвеев




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