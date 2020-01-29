29 янв 22:57
Как на поведение человека влияет одежда, в которую он одет?
Одежда является базой стилистического образа, по ней мы можем сделать выводы о социальном статусе человека, принадлежности к определенной вере, определить его профессию. Многие выводы можно сделать, основываясь на наблюдениях за предпочтениями в одежде у конкретного человека. Но нельзя забывать и о том, что предметы гардероба играют немаловажную роль в самовосприятии.
Через особенности фасона и стиля предметы гардероба предрасполагают к изменению манеры поведения. Так ношение одежды в деловом стиле провоцирует человека вести себя более собрано и дисциплинированно. Брендовая одежда вселяет уверенность в себе. Если же человек выбирает джинсы либо спортивный костюм, то его манера общения, походка, настроение меняется на более неформальный вариант.
В 2012 году Northwestern University проводил исследование о влиянии одежды на поведение людей, на которых она надета. Все участники получили по одинаковому белому халату, половине испытуемых сообщили, что это халат медицинского работника, другой половине – халат художника. Группа людей, которые были одеты в «медицинский» халат в ходе исследования проявили повышенную внимательность при выполнении предоставленных заданий. Другая же группа, в «халатах художника», подошли к выполнению заданий с творческой стороны.
Другими исследователями было установлено, что школьники, которые придерживаются стиля в одежде, ведут себя самоуверенно, по сравнению даже с теми, кто проявляет успехи в учении либо в спортивной деятельности.
Актеры, примеряя на себя образ своего героя, вживаются в роль настолько, что им требуется время, чтобы вернуться к себе настоящим после съемок. Они отмечают, что выход из роли не менее тяжелая работа, чем репетиции.
Таким образом, манера одеваться влияет не только на то, как воспринимают человека окружающее, но и на формирование личностных особенностей. Причем не только стиль в одежде, но и цветовая гамма.
1. Красный — активирует деятельность нервной системы, при длительном ношении появляется чувство усталости;
2. Желтый — внушает оптимизм, создает предпосылки хорошего настроения, способствует работе нервной системе;
3. Оранжевый — способствует творческой работе, склонность к авантюризму, снижение ответственности;
4. Зеленый — расслабляющее и успокаивающее действие;
5. Голубой, синий — чувство расслабления, в то же время стимулирует работу воображения;
6. Розовый — ощущение спокойствия, релакс;
7. Белый — заряд позитива, жизнерадостность;
8. Черный — способен вызывать агрессию.
Выбирая составляющие своего гардероба, люди, формируют свой образ, а так же свою манеру держаться в обществе. Необходимо помнить о том, что, отдавая предпочтения тому или иному стилю одежды, цветовой гамме, происходит влияние на самовосприятие. Не стоит забывать, что при выборе одежды следует руководствоваться не только уместностью к конкретной обстановке, но и собственным внутренним ощущениям.
Автор статьи: Александр Матвеев
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