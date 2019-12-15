Что такое Pin-up

Последнее время можно заметить активное возрождение и вхождение снова в моду стиля Pin-up. Он подчеркивает все женские достоинства, ставя акценты на женской сексуальности, но не обнажает тело полностью. Если хочется попробовать себя в образе Pin-up, то сайт http://pin-up.top/ предоставляет множество различных игр в этом стиле.

Начало Pin-up

Для того, чтобы лучше разобраться в стиле Pin-up, необходимо понять, откуда он пришел и какая была его первоначальная идея.

В тридцатых годах ХХ столетия в Америке начали выпускаться журналы и постеры с иллюстрациями соблазнительных девушек в стиле Pin-up. Изображения вырезались и крепились булавками к стенам и даже мебели, отсюда и идет название стиля: Pin-up – «прикалывать».

С самого начала такие иллюстрации, что показывают женскую сексуальность, получили шквал негодования и негативных отзывов, но никто не был против втихую поглазеть на привлекательные постеры.

Расцвет стиля Pin-up припадает на времена Второй мировой войны. Ведь множество мужчин отправили на фронт, отделив их от своих вторых половинок, и для того, чтобы как-то поддержать мужскую часть населения в этой сложной ситуации, на зажигалках начали появляться изображения женщин в стиле Pin-up, а позже и на множествах других предметах.

Так, Pin-up с художественного стиля перерос в модный стиль одежды.

Характеристики стиля Pin-up

Образ в стиле Pin-up главный акцент ставит на женственности девушек, добавляет им кокетливости и легкого флирта. Открытые плечи и ноги, яркие цвета, глубокое декольте являются основными характерными признаками Pin-up, также образ в этом стиле имеет такие особенности:



Волосы средней длины завиты в локоны или собраны в высокий конский хвост. Важной атрибутикой прически этого стиля является яркая лента на голове или другой яркий аксессуар.



Макияж также подчеркивает женскую сексуальность: яркий губы красного оттенка, глаза подведены подводкой и поднятой вверх стрелкой подчеркивают пышность и длину ресниц. Тон в образе стиля Pin-up играет важную роль, ведь он должен максимально скрывать все неровности оттенка кожи и другие ее недостатки.



Одежда акцентирует внимание на всех женских достоинствах: глубокое декольте открывает пышную грудь, пояс на талии создает красивую грушевидную фигуру, колоколообразная юбка или шорты-бермуды показывают всю красоту женских ног, а туфли на высоком каблуке делают их еще длиннее.







Автор статьи: Александр Матвеев