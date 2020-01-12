Баскетбольный стиль: свобода уличной одежды
Зрелищный вид спорта баскетбол завоевывает миллионы фанатов по всему миру. Его популярность послужила появлению множества площадок для игры во дворах. Постоянное движение, стремительный драйв – все это поспособствовало развитию модного направления. Появление баскетбольной одежды на улицах Америки пришлось по душе спортсменам, любителям. Если хочется баскетбольные кроссовки, аксессуары данной тематики, блог slamdunk поможет определиться с выбором. Здесь можно купить современные аутентичные вещи.
Чем привлекательна баскетбольная одежда
Разнообразие футболок, шорт с баскетбольной символикой отличаются простотой, объемностью форм. Изображения летящего человека с мячом на свитшотах, майках, востребованы среди спортсменов. Также такую одежду предпочитают музыканты, реперы. Для любителей свободного стиля такая одежда настоящая находка. В ней уютно скейтерам. Это касается и обуви. Которая обладает удобством, легкостью, воздухопроницаемостью. Она популярна в теплый период, также в странах с жарким климатом.
Преимущества баскетбольных кроссовок
Производители выпускают модели, максимально привлекательные для покупателя. Что объясняется следующими их достоинствами:
- комфортно, непринужденность;
- наличие яркой символики, эмблем спортивной команды;
- хорошая вентиляция и амортизация;
- степень фиксации голеностопа;
- дышащий материал.
Сочетание элементов
Уличное направление в одежде больше предпочитает молодое поколение. Необходимы для проведения досуга и прогулок майка свободного кроя. Также бомберы объемного типа подойдут для студентов, неформальной молодежи.
Кто любить носить свободные шорты, можно сочетать с ними баскетбольные майки. Особенно комплект актуален в сильную жару. Оригинально смотрятся яркие трикотажные футболки в ансамбле с джинсами и кроссовками, добавляя непринужденности. Для девушек подойдут большие трикотажные вещи, которые можно сочетать с узкими брюками. Что придаст образу одновременно утонченности и спортивного лука.
Завершить ансамбль можно с помощью модных аксессуаров. Повязав красивый платок или спортивную повязку, это смотрится оригинально. Летом голова будет защищена от солнечных лучей, челка не будет падать на глаза. В прохладное время защитит уши от ветреной погоды.
Эксклюзивная кепка с нанесением спортивной символики, рюкзак, необходимы для повседневного удобства ношения. Отдавая предпочтение элементам одежды, как у любимой баскетбольной команды, обуви, аксессуарам в едином стиле, можно выглядеть стильно и непринужденно, словно играя.
Автор статьи: Александр Матвеев