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12 янв 23:43

Баскетбольный стиль: свобода уличной одежды



Баскетбольный стиль: свобода уличной одежды

Зрелищный вид спорта баскетбол завоевывает миллионы фанатов по всему миру. Его популярность послужила появлению множества площадок для игры во дворах. Постоянное движение, стремительный драйв – все это поспособствовало развитию модного направления. Появление баскетбольной одежды на улицах Америки пришлось по душе спортсменам, любителям. Если хочется баскетбольные кроссовки, аксессуары данной тематики, блог slamdunk поможет определиться с выбором. Здесь можно купить современные аутентичные вещи. 


Чем привлекательна баскетбольная одежда 


Разнообразие футболок, шорт с баскетбольной символикой отличаются простотой, объемностью форм. Изображения летящего человека с мячом на свитшотах, майках, востребованы среди спортсменов. Также такую одежду предпочитают музыканты, реперы. Для любителей свободного стиля такая одежда настоящая находка. В ней уютно скейтерам. Это касается и обуви. Которая обладает удобством, легкостью, воздухопроницаемостью. Она популярна в теплый период, также в странах с жарким климатом.


Преимущества баскетбольных кроссовок


Производители выпускают модели, максимально привлекательные для покупателя. Что объясняется следующими их достоинствами:



  • комфортно, непринужденность;

  • наличие яркой символики, эмблем спортивной команды;

  • хорошая вентиляция и амортизация;

  • степень фиксации голеностопа;

  • дышащий материал.


Сочетание элементов 


Уличное направление в одежде больше предпочитает молодое поколение. Необходимы для проведения досуга и прогулок майка свободного кроя. Также бомберы объемного типа подойдут для студентов, неформальной молодежи.


Кто любить носить свободные шорты, можно сочетать с ними баскетбольные майки. Особенно комплект актуален в сильную жару. Оригинально смотрятся яркие трикотажные футболки в ансамбле с джинсами и кроссовками, добавляя непринужденности. Для девушек подойдут большие трикотажные вещи, которые можно сочетать с узкими брюками. Что придаст образу одновременно утонченности и спортивного лука. 


Завершить ансамбль можно с помощью модных аксессуаров. Повязав красивый платок или спортивную повязку, это смотрится оригинально. Летом голова будет защищена от солнечных лучей, челка не будет падать на глаза. В прохладное время защитит уши от ветреной погоды.


Эксклюзивная кепка с нанесением спортивной символики, рюкзак, необходимы для повседневного удобства ношения. Отдавая предпочтение элементам одежды, как у любимой баскетбольной команды, обуви, аксессуарам в едином стиле, можно выглядеть стильно и непринужденно, словно играя. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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