Баскетбольный стиль: свобода уличной одежды

Зрелищный вид спорта баскетбол завоевывает миллионы фанатов по всему миру. Его популярность послужила появлению множества площадок для игры во дворах. Постоянное движение, стремительный драйв – все это поспособствовало развитию модного направления. Появление баскетбольной одежды на улицах Америки пришлось по душе спортсменам, любителям. Если хочется баскетбольные кроссовки, аксессуары данной тематики, блог slamdunk поможет определиться с выбором. Здесь можно купить современные аутентичные вещи.

Чем привлекательна баскетбольная одежда

Разнообразие футболок, шорт с баскетбольной символикой отличаются простотой, объемностью форм. Изображения летящего человека с мячом на свитшотах, майках, востребованы среди спортсменов. Также такую одежду предпочитают музыканты, реперы. Для любителей свободного стиля такая одежда настоящая находка. В ней уютно скейтерам. Это касается и обуви. Которая обладает удобством, легкостью, воздухопроницаемостью. Она популярна в теплый период, также в странах с жарким климатом.

Преимущества баскетбольных кроссовок

Производители выпускают модели, максимально привлекательные для покупателя. Что объясняется следующими их достоинствами:



комфортно, непринужденность;



наличие яркой символики, эмблем спортивной команды;



хорошая вентиляция и амортизация;



степень фиксации голеностопа;



дышащий материал.



Сочетание элементов

Уличное направление в одежде больше предпочитает молодое поколение. Необходимы для проведения досуга и прогулок майка свободного кроя. Также бомберы объемного типа подойдут для студентов, неформальной молодежи.

Кто любить носить свободные шорты, можно сочетать с ними баскетбольные майки. Особенно комплект актуален в сильную жару. Оригинально смотрятся яркие трикотажные футболки в ансамбле с джинсами и кроссовками, добавляя непринужденности. Для девушек подойдут большие трикотажные вещи, которые можно сочетать с узкими брюками. Что придаст образу одновременно утонченности и спортивного лука.

Завершить ансамбль можно с помощью модных аксессуаров. Повязав красивый платок или спортивную повязку, это смотрится оригинально. Летом голова будет защищена от солнечных лучей, челка не будет падать на глаза. В прохладное время защитит уши от ветреной погоды.

Эксклюзивная кепка с нанесением спортивной символики, рюкзак, необходимы для повседневного удобства ношения. Отдавая предпочтение элементам одежды, как у любимой баскетбольной команды, обуви, аксессуарам в едином стиле, можно выглядеть стильно и непринужденно, словно играя.





Автор статьи: Александр Матвеев