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10 янв 01:07

Одеяло с наполнителем холлофайбер



Одеяла с искусственными наполнителями все больше набирают популярность среди покупателей. Причин этому достаточно много: доступные цены, хорошие эксплуатационные характеристики и простота в уходе. Именно поэтому многие отдают свое предпочтение одеялам с наполнителем холлофайбер, приобрести этот товар можно на официальном сайте https://ivtextiltorg.ru/odeyala/hollofayber-ru/ компании «Опт Текстиль Иваново». На портале представлен огромный ассортимент выбора данных изделий. 


Особенности одеяла с наполнителем холлофайбер


Одеяло с наполнителем холлофайбер

Одеяло из холлофайбера – экономичный, практичный и функциональный аксессуар для сна. Его основной материал являет собою синтетическое полиэстеровое волокно с пустотелой структурой. 


Правильно выбрать и купить одеяло холлофайбер поможет показатель плотности (чем он выше, тем теплее изделие). Существует также универсальный вариант «4 сезона». Это состоящий из двух одеял комплект, элементы которого соединяются между собой с помощью пуговиц или кнопок. В такой способ можно получить отличный вариант одеяла как для летнего, так и для зимнего периода.


Стоит отметить, что приобретенное изделие не должно пахнуть клеем. Если этот запах все же ощущается, значит товар содержит синтепон. При выборе нужно осмотреть одеяло, если на нем виден кривой пошив или вылезший наполнитель, то покупать такой вариант не стоит. 


Основные преимущества одеяла с наполнителем холлофайбер


Одеяло из холлофайбер – выгодное приобретение. Такое изделие будет отлично согревать, хорошо чистится и надолго сохранит внешний вид и форму. Холлофайбер не боится многократных стирок. Не слишком загрязненные одеяла рекомендуется стирать в деликатном режиме, а сильно загрязненные можно прокрутить и на высоких оборотах. Холлофайбер отличается низкой теплопроводностью. Это достигается за счет большого количества воздуха в материале. Есть и другие преимущества данного элемента текстиля, к ним относятся следующие позиции:



  • экологичность: холлофайбер не вызывает аллергии и раздражений;

  • биологическая стойкость: не боится плесени, грибка и сырости;

  • упругость: хорошо держит форму;

  • простота в уходе: одеяла легко отстирываются и быстро сохнут.


Таким образом, одеяла из наполнителем холлофайбер завоевали свою популярность из-за большого количества вышеперечисленных преимуществ, а также доступной стоимости. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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