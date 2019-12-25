Бейсболка как вид одежды и рекламный носитель

Современные люди, которые имеют активную жизненную позицию, стараются сформировать свой имидж и соответствовать определенному стилю, выражая себя через внешний вид. Модная одежда способствует успеху в обществе, а дополнения делают образ оригинальным и неповторимым. Среди таких вещей – простая бейсболка, которая превращается в стильный аксессуар, если на ней выполнена вышивка, логотип или дизайнерский принт.

Бейсболка в качестве носителя рекламы

Отличительная особенность бейсболки – вышивка или принт в передней части. Это делает головной убор подходящим объектом для брендирования и средством рекламы, с помощью которого легко донести различную информацию до целевой аудитории. Солидные компании заказывают для своих сотрудников спецодежду и в том числе бейсболки в корпоративном стиле с логотипом. Это способствует повышению уровня доверия клиентов к работникам фирмы и формирует положительный имидж организации. Психология человека такова, что сотрудник в форменной одежде выглядит более компетентным, чем тот же работник, одетый в простые джинсы и повседневную футболку.

[img]https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=4a6d81531642afa9859fe68a51a43ff4-l&n=13[/img]

Бейсболка, как брендированный аксессуар, лучше всего смотрится в лаконичном дизайне. Она изготавливается из однотонного материала, чтобы на его фоне ярче выделялся логотип компании, рекламный слоган или принт. Логотипы размещают в разных местах бейсболки, самым популярным из них считается передняя часть головного убора, иногда вышивка делается сзади. Примеры стильных головных уборов и козырьков есть на сайте РПК «Амадей-Принт». Здесь можно подробно ознакомиться с примерами работ и заказать изготовление бейсболок по индивидуальному дизайну.

Актуальные модели бейсболок

Чтобы получить желаемый результат быстрее, тогда лучше выбрать базовую модель. Принты и логотипы наносятся на изделия печатным способом или в виде вышивки с использованием шелковых нитей. Основные виды бейсболок, которые изготавливает компания:



Летние и зимние варианты.



С металлической застежкой или липучкой.



С применением метода тотальной печати.



Для пошива используются различные современные материалы, в том числе замша, джинсовая ткань, кожа, светоотражающие ткани. Верх изготавливается с различным количеством клиньев, а козырек делается обычным или в виде сэндвича – из двух тканей разного оттенка. Самый простой тип брендированной бейсболки имеет вшивной лейбл с логотипом компании.

Модные бейсболки представлены разнообразными фасонами. Основная модель – это 5-panel Cap, она изготавливается из пяти частей: один широкий клин спереди, и еще четыре узких клина по бокам и сзади. На передней части такой бейсболки удобно вышить или напечатать логотип компании. Козырек может иметь любую конфигурацию и отличаться по цвету от материала верха.

[img]https://im0-tub-ru.yandex.net/i?id=99f77d47146745cd0331851639cabdb4-l&n=13[/img]

Bicycle Cap – модель для велосипедных прогулок, она отличается коротким козырьком, который не закрывает обзор дороги и окрестностей. Needle Hat – бейсболка, изготовленная из 6 узких клиньев, которые по центру соединяются кнопкой. Этот головной убор имеет изогнутый козырек. Fitted Hat – этот фасон отличается прямым козырьком, такую бейсболку носят любители хип-хопа.

При выборе бейсболки нужно ориентироваться на качество материала. Предпочтительны модели из натуральных тканей, а верх летнего головного убора обязательно должен быть с люверсами для вентиляции. В повседневной жизни бейсболка – это элемент спортивного или кэжуал стиля, она одинаково хорошо смотрится на мужчинах и на женщинах, ее носят люди разного возраста, создавая модные образы.





Автор статьи: Александр Матвеев