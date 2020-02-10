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10 фев 20:01

Компрессоры «AIRMAN»



Если нужен высококачественный электрический компрессор бренда «AIRMAN», «AIRMAN SMS», «AIRMAN SAS» https://airman-rus.ru/katalog/standart/ дилер «AIRMAN» готов предоставить такое оборудование по самым доступным ценам. Такое оборудование используется в специальных помещениях и отвечает всем технологическим требованиям. 


Инновационная система управления позволяет включать и выключать компрессор в автоматическом режиме. Такое оборудование просто в использовании и разработано по современным технологиям, что позволяет регулировать его работу в оптимальном режиме.


Преимущества компрессоров «AIRMAN»


Компрессоры «AIRMAN»

Разберем более детально все основные характеристики и особенности компрессоров данной торговой марки:



  • Неоспоримым достоинством этих компрессоров является очень низкий процент потреблении электроэнергии. Это существенное преимущество было достигнуто благодаря инновационным технологиям, которые применялись в процессе разработки данного оборудования. 

  • Компрессоры оборудованы уникальными контроллерами, которые позволяют автоматизировать все системы оборудования.

  • Все оборудование изготовляется в надежном и прочном корпусе, который прекрасно защищает от механических повреждений как при перевозке, так и на производстве.

  • Простота использования. Все процессы происходят в автоматическом режиме. Потому достаточно выбрать только оптимальный режим работы.

  • Компрессоры работают практически в бесшумном режиме, что позволяет размещать их в близко от рабочих мест персонала.


На что ориентироваться при выборе компрессора


Идеальный компрессор сочетает в себе высокую производительность и минимальное потребление электрической энергии. 


На что обратить внимание при выборе компрессора:



  • В первую очередь это конечно же мощность данного вида оборудования.

  • Конструктивные особенности.

  • И конечно же экономичность. Чем меньше потребляет компрессор электроэнергии, тем конечно же лучше для производства, снижается себестоимость продукции и предприятие от этого только выигрывает.

  • Удобство и простота использования.


Компания «AIRMAN» уже давно зарекомендовала себя как надежный и проверенный дилер. Компрессоры данной торговой марки широко используются во многих отраслях. На все оборудование выдается гарантия от производителя, что существенно снижает любые возможные риски. Так же к каждому виду компрессора можно отдельно заказать запчасти. По всем возникшим вопросам можно обратится в офис компании, где будет оказана консультация.





Автор статьи: Александр Матвеев




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