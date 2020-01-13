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13 янв 23:33

Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного



Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного

Известный актер из Великобритании принял участие в шоу Грема Нортона. В процессе съемки Даниэл Рэдклифф рассказал забавную ситуацию, произошедшую с ним на улице в городе Нью-Йорк. Звезда киношедевра «Гарри Поттер» поделился, что вместе с девушкой они отправились на шоппинг. Когда возлюбленная зашла в магазин, он решил остаться на улице со своим псом.


Актер вспоминает, что в этот день была прохладная погода, потому он накинул капюшон толстовки и присел согреть пса. Мимо проходил парень и решил предложить ему помощь: он протянул купюру в пять долларов, чтобы звезда «Гарри Поттера» смог купить себе немного кофе и согреться. Даниэл подытожил рассказ тем, что не стоит забывать бриться даже если ты известная личность.





Автор статьи: Александр Матвеев




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