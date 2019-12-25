Купить автомобильные аккумуляторы лучше заранее

Большинство автолюбителей сталкивались с ситуацией, когда автомобиль по каким-либо причинам не заводится. Все надежды быстро домчать до пункта назначения рушатся, а настроение портится. А причина такого положения дел может объясняться просто – сел аккумулятор.

Батарея может разрядиться из-за внезапно нагрянувших морозов, оставленных на ночь фар, магнитолы и других приборов, которые требуют электроснабжения. Ситуация, конечно, неприятна, но вполне решаема. Причем справиться с ней Вы сможете очень быстро, если приобретете зарядное устройство для автомобильного аккумулятора Тут. Этот способ решения проблемы является самым правильным, наиболее эффективным и безопасным.

По поводу так называемого «прикуривания» от другого автомобиля существуют различные мнения. Однозначно можно сказать, что с подобными способами зарядки автомобиля нужно быть очень осторожными, поскольку скачки напряжения, которые при этом не исключены, могут вывести из строя все электрооборудование, установленное в автомобиле.

Некоторые также в такой ситуации пытаются завести машину «с толкача». Возможно, в середине прошлого века такой метод и был эффективным, однако современный инжекторный двигатель это выведет из строя и автомобилю потребуется дорогостоящий ремонт, несравнимый по затратам даже с приобретением новой аккумуляторной батареи.

Можно ли избежать подобных ситуаций? Во-первых, если разрядка аккумулятора произошла по вине водителя, который оставил на долгое время включенными фары, то ему следует посоветовать быть более внимательным и не забывать про такие важные моменты.

Во-вторых, если эксплуатация автомобиля предполагается круглый год и даже в очень сильные морозы, то стоит купить автомобильные аккумуляторы повышенной емкости. Это, конечно, не гарантирует запуск двигателя в -30оС, но значительно увеличит шансы на то, что до работы Вы доберетесь на собственном авто.

Некоторые зимой снимают аккумулятор с автомобиля и уносят его домой. Да, в тепле он, конечно же, не сядет. Однако стоит понимать, что в таком случае все электропитание автомобиля будет отключено, в том числе и сигнализация. Угона Вы избежать, скорее всего, сможете, поскольку злоумышленники не смогут завести машину, но некоторых элементов комплектации вполне можете лишиться.

Если же Вы хотите гарантировать себе исправность автомобиля при любых погодных условиях, то стоит иметь несколько аккумуляторов. Вы сможете менять и заряжать их по мере необходимости, при этом автомобиль всегда будет в исправном состоянии.





Автор статьи: Александр Матвеев