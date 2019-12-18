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18 дек 21:26

Телефон не держит заряд батареи



Телефон не держит заряд батареи

Аккумулятор в телефоне, это одна из самый главных и мало защищенных комплектующих всего устройства в целом. Именно благодаря аккумулятору современный телефон получил мобильность https://smartservice96.ru/nash-prajs/texnika-apple/iphone/remont-iphone-x.htm. Если бы когда то не изобрели батарейку, то все современные смартфоны были бы привязаны к источнику электрической сети, то есть к розетке. Стоит отметить, что аккумулятор это самая инновационная составляющая смартфона. Да, аккумулятор, а не какой-нибудь там центральный процессор устройства. Дело в том, что электрическая энергия батарее образуется благодаря сложным процессом.


В современное время существует огромное количество разновидностей аккумуляторов. Примерно, 10 лет назад весь рынок был заполнен никелевыми батареями. Позже выяснилось, что данные батарее имеют низкий КПД и малое количество циклов «заряд-разряд». Дело в том, что никель имеет память. То есть если зарядить наполовину разряженный аккумулятор, то электрическая емкость уменьшится на 5-10%. В результате этого можно очень быстро «убить» новый аккумулятор. Однако пару лет назад на рынок вышли лити-ионные батарее. Они уже не имеют памяти. Однако такие аккумуляторы очень опасны при неосторожном использовании. Они способны к самопроизвольными возгоранию и взрыву. Здесь стоит отметить, что это проблема легко решается при помощи установки БМС, то есть платы защиты.


В современных телефонах стоят именно литиевые-ионные аккумуляторы. Плата защиты, уже встроена в центральную платы всего устройства. Если БМС установлена, то почему же емкость аккумулятора снижается? Здесь дело немного в другом. Каждая батарея имеет свое количество циклов заряда. Когда это количество подходит к концу, аккумулятор начинает самопроизвольно разрушаться. В среднем количество циклов составляет 10 тысяч зарядов. Вряд ли кто-то может израсходывать этот ресурс и здесь появляется вторая причина.


Емкость аккумулятора снижается из многократных перезарядов. В большинстве случаев БМС справляется с нагрузкой, но многочасовой заряд дает знать о себе. Все это происходит, когда пользователи на ночь ставят заряжаться свои устройство. Поначалу эффект потери емкости не замечается, но спустя некоторое время становится серьезной проблемой. Если вовремя не остановится, то в аккумуляторе начнется необратимый процесс. В результате этого в аккумуляторе начнется образовываться избыточное давление, что приведет к его вздутию.





Автор статьи: Александр Матвеев




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