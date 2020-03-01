Особенности выбора хостинга для Wordpress

Для сайтов, работающие на «ВордПресс» идеально подойдет тот хостинг, который не будет вызывать проблем при функционировании и установке CMS. Чтобы уберечь себя в будущем от возникновения проблем при использовании нужно понимать по каким причинам могут они возникать. От этого и будет зависеть напрямую выбор хостинга для сайта. На сайте https://ru.tophosts.net/cms-rating-wordpress можно ознакомиться с десятком лучших хостингов, которые могут обеспечить беспроблемное использование.

Необходимые параметры

Администрирование сайтов на Wordpress является на сегодняшний день одним из самых популярных вариантов. Именно поэтому она поддерживается практически всеми хостингами, которые работают на Linux серверах. Однако при выборе хостинга стоит не забывать о внимательности, тщательности, некоторых параметрах, которые должны быть в наличии. Среди обязательных параметров следует указать следующие:



PHP версия — отдать предпочтение следует показателям не ниже 5.2.4, а лучше всего от 5.6 и выше. Именно такие версии позволяют полноценно функционировать сайту на Wordpress.



Версия базы данных MySQL — согласно этого параметра безопаснее всего отдать предпочтение показателям не менее 5.0, чем выше — тем лучше.



Наличие подключения модуля Apache — его называют mod_rewrite. Отсутствие данной функции пользование Wordpress будет ограниченным, так как будет отсутствовать возможность включение некоторых режимов, среди которых находится и multisite.



Размер дискового пространства — от этого параметра зависит возможность размещение материалов на сайте, а точнее их количество. В данном случае этот пункт можно назвать индивидуальным, так как все зависит от особенностей сайта, для чего он будет предназначаться.



Согласно требованиям, указанных выше, можно определить параметры и характеристики хостинга, который подойдет для площадки, работающей на «ВордПрессе».

Важность наличия качественной технической поддержки

Даже если человек обладает достаточным количеством знаний для того, чтобы самостоятельно провести установку CMS, наличие качественной службы технической поддержки будет однозначно достаточно весомым преимуществом. Именно от нее зависит бесперебойное и полноценное функционирование сайта.

Для того, чтобы оценить качество обслуживания без собственных потерь, можно воспользоваться услугой бесплатного тестирования на протяжении месяца. Она позволит в течение 30 дней прибегать к услугам определенного хостинга без проведения оплаты. За этот период времени человек сможет полноценно оценить предоставленные услуги и принять для себя объективное решение относительно дальнейшего сотрудничества.





Автор статьи: Александр Матвеев