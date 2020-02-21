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21 фев 18:30

Особенности посуточной аренды жилья



Особенности посуточной аренды жилья

Каждый, кто планирует ехать в другой город, задается вопросом организации ночлега и проживания на то время, пока он будет находиться в поезде. Есть два варианта решения проблемы: гостиница, посуточная аренда жилья https://roomer.by/comfort/utyug-i-gladilnaya-doska. Большинство людей отдают предпочтение именно второму варианту, и на это есть свои причины. Снять посуточно квартиру будет гораздо дешевле, да и как правило, условия проживания оказываются гораздо лучше. Современные работодатели могут предоставить нужную документацию об аренде, которую иногда требуют фирмы, отправляя человека в командировку. Поэтому с этим проблем не возникает. Однако каждый вариант имеет свои особенности и посуточная аренда жилья не исключение.


Особенности стоимости посуточной аренды жилья


Просматривая варианты квартир, которые можно снять посуточно, можно отметить тот факт, что их стоимость отличается. Что на это влияет, и как понять, что влияет на формирование стоимости снятия квартиры. Для того, чтобы понять, все это следует знать, что на формирование цены на аренду жилья посуточно влияют следующие факторы. 



  • Месторасположение — квартира в центре, недалеко от вокзала или от культурных достопримечательностей будет стоить дороже, нежели на окраине, или в спальном районе. 

  • Размеры квартиры — количество комнат, спальных мест.

  • Общее состояние жилья — особенности ремонта, наличие техники, новой мебели и прочих моментов.

  • Время, на которое человек собирается арендовать жилье.

  • Сезон, в который будет снимать квартиры.


Касательно последнего пункта, то тут стоит понимать, что если это какие-то праздничные дни, например, Новый год, то цена на аренду будет значительно увеличена. В такие периоды арендодатели отдают предпочтение тем арендосъемщикам, которые будут проживать, как минимум дня три. Также аренда жилья может значительно отличаться в цене в летний период времени, особенно если это касается курортных городов.


Документы, которые нужны при аренде жилья посуточно 


Прежде чем заселяться, и уж тем более отдавать деньги, желательно заключить договор посуточной аренды жилья. Такие договора существут, это будет гарнтий того, чтоы вас обманут, и что через пару часов не позвонят в дверь, и не скажут, что это владелец квартиры, и ничего он не сдавал в аренду. С помощью этого документа можно урегулировать индивидуальные вопросы относительно проживания и другие моменты. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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