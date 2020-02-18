Выбор искусственной елки

Главным атрибутом празднования Нового года является елка. Под ее размещение выделяется самое видное место в помещении. Большинство стали отдавать предпочтение искусственному ее варианту. Широкий модельный ряд пушистых красавиц вызывает растерянность многих покупателей. Перед тем, как купить елку, необходимо изучить базовые параметры. Изделия, представленные производителями, отличаются размерами, окрасом, объемом иголок. Выбрав подходящий экземпляр, искусственное дерево будет радовать не один год.

Критерии покупки

Такое изделие подходит для размещения в доме, офисе, можно поставить в детской комнате. В зависимости от габаритов, могут устанавливаться на пол, стол или этажерку. Есть модели, которые легко крепятся к потолку, придавая особой атмосферы помещению. Для создания настоящего празднества, можно добавить специфического хвойного аромата, сбрызнув несколько капель эфирным маслом.

Качественный, безопасный вариант подбирается с учетом основных факторов:



высота – перед покупкой нужно измерить высоту потолка комнаты, где планируется поставить елку. Важен еще ее диаметр елки. Иначе есть вероятность погнуть ветки;



назначение – подразумевает установку в коттедже, квартире, в торговом центре или на улице. Если имеются домашние питомцы, оптимальным выбором станет потолочный вариант. Так риск падения изделия будет сведен к минимуму.



Классическое исполнение высотой до двух метров, подойдет для большинства квартир. Для офисного помещения лучше подобрать несколько невысоких экземпляров. В детские учреждения, торговые залы, для уличных мероприятия, идеальны высокие, пышные елки.

Особенности сборки

В зависимости конфигурации, искусственные изделия имеют различные способы сборки. Поэтому и хранить нужно их соответственно. Бывают следующих типов конструкций:



ствольного вида – подразумевается разборка на отдельные части. Элементы фиксируются к стволу с помощью специальных крючков. Плюсом таких изделий является минимум места для хранения. Можно упаковать в специальный чехол. Сборка занимает не более семи минут;



каркасного типа – представляет собой дерево, разделенное на несколько блоков по стволу. Отличается легкостью сборки, ветки без приложения усилий сгибаются;



неразборная конструкция – малой величины, ставятся на стол.



Не стоит забывать о скоплении пыли на изделии, когда оно не используется. Для этих целей предусмотрен чехол, предохраняющий деревцо от различного рода загрязнений. Также в межсезонье можно упаковать компактно пленкой.





Автор статьи: Александр Матвеев