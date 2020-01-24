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24 янв 02:45

Беговая дорожка



Беговая дорожка

Занятия спортом прекрасно тонизируют, бодрят и помогают мозгу слегка отдохнуть от многочасовых нагрузок. Поэтому хорошо всегда иметь под рукой тренажер. Например, приобрести хорошую беговую дорожку можно на этом сайте. На портале интернет-магазина представлен огромный ассортимент выбора данной техники. 


Основные преимущества беговой дорожки


Многим людям помогает поддерживать форму домашний спортзал, незаменимым тренажером в нем является беговая дорожка. Поставив такую дома, все проблемы с тем, чтобы найти время для тренировок, будут решены. Ведь можно легко совмещать бег с делами или просмотром любимых сериалов. Беговая дорожка имеет много преимуществ, к ним можно отнести следующие позиции:



  • Симуляция реального бега: на тренажере можно ощутить те же нагрузки, как при пробежке в реальных условиях.

  • Безопасность: благодаря идеально ровному полотну случайно упасть и навредить себе практически невозможно. 

  • При регулярных тренировках развивается правильная техника бега.

  • Дорожка хорошо амортизирует, благодаря этому снижается нагрузка на колени, также связки и позвоночник.


Стоит отметить, что современные беговые дорожки имеют набор программ и функций, которые помогают оптимизировать тренировочный процесс.


Как выбрать хорошую беговую дорожку


Купить беговую дорожку можно в интернете или в специализированных магазинах. Чтобы тренажер прослужил долго и не выходил из строя, необходимо выбирать проверенных продавцов с большим ассортиментом и хорошей репутацией. Чтобы дорожка не занимала много пространства в помещении, специалисты советуют отдавать предпочтение конструкции с шириной полотна в 40-45 см и длиной в 125-130 см. Эти параметры считаются оптимальными, при таких размерах человек на тренировках не оступится.


При выборе также стоит учитывать подъемную силу дорожки. Выбирать стоит тренажер, что способен выдержать вес человека, который будет на ней заниматься, и еще килограмм десять сверху. Также стоит отметить, что от мощности мотора зависят все параметры движущихся частей тренажера. Модели, которые имеют хотя бы одну лошадиную силу, хороши для любого веса.


Таким образом, польза от занятий бегом очевидна и неоспорима. А вышеперечисленные рекомендации позволят без особого труда выбрать качественный тренажер. 





Автор статьи: Александр Матвеев




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