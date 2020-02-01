Придать старины предметам сегодня можно разными способами. Для этих целей подходят стулья, столы, комоды. Необычно смотрятся различные поверхности, особенно состаренные зеркала http://mir-stekla-msk.ru/zerkala/sostarennye-zerkala/, создающие особой атмосферы в помещении. Изделия можно поставить в рабочем кабинете, спальне, гостиной. Они гармонируют с любым стилистическим дизайном.

Декорирование помещений

В интерьере зеркало под старину может быть использовано как самостоятельный элемент, также в сочетании с другими дизайнерскими решениями. Отталкиваясь от концепции комнаты, выбирается определенная продукция. Если помещение выполнено в классическом стиле, подойдет позолоченное, с нанесением бронзы. Аксессуар отлично впишется в общую обстановку при помощи встроенной подсветки по краям рамы.

Также может быть разной ширина багета, отделочная часть. Беспроигрышным вариантом станет модель, декорированная резными орнаментами, геометрическими фигурами. Уместно расположение в гостиных, холлах. Часто используют в гардеробной. Предпочтение отдается ростовому зеркалу. Есть вариации на подставках, приставные конструкции. Такая стильная деталь украсит ванную комнату, будуар.

Правильный выбор

Можно приобрести изделие, полученное элементы старения естественным методом. Однако такая разновидность будет стоить дорого, встречается редко на рынке. Тем более такой предмет несет негатив, как большинство привыкло считать. Для настоящих ценителей искусства, лучше купить состаренный вариант искусственным путем. Стоимость на такую вещь не зашкаливает, доступна для потребителей. При этом не хуже оригинала, не уступает качеством и красотой. Какие модели можно приобрести:



Багет – в данном случае под имитацию антиквариата используется рама. Идеальным способом будет браширование. С помощью специального инструмента специалист снимает верхний слой древесины, делается шлифовка, покрывается морилкой. Чтобы увеличить визуально возраст изделию, поверхность оклеивается лентой из алюминия. На поверхности умышленно оставляют больше складок, заломов. Затем зеленой или золотой краской втирается в поверхность;



Стекло – подразумевает не затрагивание полотна для сохранения функциональности. Для создания эффекта наносится серебристое аэрозольное средство по кромке стекла.



В результате получаются пятна хаотичного порядка. В любом случае хорошо все в меру, главное не переусердствовать. Тогда такой стильный аксессуар будет украшать комнату, привлекая взгляды членов семейства.





Автор статьи: Александр Матвеев