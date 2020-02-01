    События
    Политика
    Происшествия
    Спорт
    Шоу-Бизнес
    Наука
    Hi-tech
    Биографии
Показать меню
01 фев 23:16

Состаренные зеркала



Состаренные зеркала

Придать старины предметам сегодня можно разными способами. Для этих целей подходят стулья, столы, комоды. Необычно смотрятся различные поверхности, особенно состаренные зеркала http://mir-stekla-msk.ru/zerkala/sostarennye-zerkala/, создающие особой атмосферы в помещении. Изделия можно поставить в рабочем кабинете, спальне, гостиной. Они гармонируют с любым стилистическим дизайном. 


Декорирование помещений


В интерьере зеркало под старину может быть использовано как самостоятельный элемент, также в сочетании с другими дизайнерскими решениями. Отталкиваясь от концепции комнаты, выбирается определенная продукция. Если помещение выполнено в классическом стиле, подойдет позолоченное, с нанесением бронзы. Аксессуар отлично впишется в общую обстановку при помощи встроенной подсветки по краям рамы.


Также может быть разной ширина багета, отделочная часть. Беспроигрышным вариантом станет модель, декорированная резными орнаментами, геометрическими фигурами. Уместно расположение в гостиных, холлах. Часто используют в гардеробной. Предпочтение отдается ростовому зеркалу. Есть вариации на подставках, приставные конструкции. Такая стильная деталь украсит ванную комнату, будуар.


Правильный выбор


Можно приобрести изделие, полученное элементы старения естественным методом. Однако такая разновидность будет стоить дорого, встречается редко на рынке. Тем более такой предмет несет негатив, как большинство привыкло считать. Для настоящих ценителей искусства, лучше купить состаренный вариант искусственным путем. Стоимость на такую вещь не зашкаливает, доступна для потребителей. При этом не хуже оригинала, не уступает качеством и красотой. Какие модели можно приобрести:



  • Багет – в данном случае под имитацию антиквариата используется рама. Идеальным способом будет браширование. С помощью специального инструмента специалист снимает верхний слой древесины, делается шлифовка, покрывается морилкой. Чтобы увеличить визуально возраст изделию, поверхность оклеивается лентой из алюминия. На поверхности умышленно оставляют больше складок, заломов. Затем зеленой или золотой краской втирается в поверхность;

  • Стекло – подразумевает не затрагивание полотна для сохранения функциональности. Для создания эффекта наносится серебристое аэрозольное средство по кромке стекла. 


В результате получаются пятна хаотичного порядка. В любом случае хорошо все в меру, главное не переусердствовать. Тогда такой стильный аксессуар будет украшать комнату, привлекая взгляды членов семейства. 





Автор статьи: Александр Матвеев




Похожие новости:
Баскетбольный стиль: свобода уличной одежды Баскетбольный стиль: свобода уличной одежды Разное Правила выбора офисного стула Правила выбора офисного стула Разное Автоломбард: быстрые деньги под залог авто Автоломбард: быстрые деньги под залог авто Разное Автоломбард Ломбарджинни - финподдержка в залог авто Автоломбард Ломбарджинни - финподдержка в залог авто Разное Автомобильные дома Автомобильные дома Разное Применение керамической плитки для отделки деревянного коттеджа Применение керамической плитки для отделки деревянного коттеджа Разное Чайник с футуристическим дизайном и интеллектуальными функциями Чайник с футуристическим дизайном и интеллектуальными функциями Разное Следить за своей физической формой теперь можно будет с помощью умного зеркала с вращающимися весами Следить за своей физической формой теперь можно будет с помощью умного зеркала с вращающимися весами События
Не проходите мимо


Лента новостей
Джесси Джей и Ченнинг Татум снова вместе: влюбленные посетили вместе MusicCares Person of the Year 21:41Украинский «холостяк» женится: впервые за всю историю проекта пара узаконит отношения 19:05Даниэл Рэдклифф вспомнил забавную ситуацию: актера приняли за бездомного 23:33Джастин Бибер возвращается на сцену после 4-летнего перерыва 17:29Анджелина Джоли в прошлом: Энистон и Питт снова вместе? 14:18The Guardin определили лучшие сериалы уходящего 2019 года 19:35Ничто не вечно: Кристина Хендрикс и Джеффри Арендом разводятся 21:14Смехова заявила о том, что не делала пластические операции 15:13Страх смерти побудил Робби Уильямса к кардинальному поступку 15:10Хейли и Джастин Биберы: забыть обо всем в объятиях друг друга 23:53Биография Оскар Де Ла Хойя 15:59Легендарный британский исполнитель Пол Маккартни представил фанатам 2 собственных трека 17:43


Новости партнеров
О сайте Контакты RSS Использование материалов FlameNews.ru

Запрещено любое копирование материалов ресурса без письменного согласия владельца www.flamenews.ru

© 2015-2019 FLAMENEWS 18+ | info@flamenews.ru