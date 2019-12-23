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23 дек 16:32

Правила выбора офисного стула



Офисные стулья в отличие от кресел не имеют конструкции на колесиках, а обладают статичными ножками. Они могут быть жесткими и мягкими моделями. На сайте https://habarovsk.marx-mebel.ru/catalog/ofisnye-kresla-i-stulya/ofisnye-stulya/ в каталоге представлено множество интересных вариантов, изготовлнных как в стандартной темной расцветке, так и в более позитивной и яркой.


Правила выбора офисного стула

Критерии выбора


К основным критериям выбора стула можно отнести:



  1. Качество. Конструкция должна быть прочной и устойчивой. Особенно это касается каркаса, на который будет идти основная нагрузка. Обивка сиденья должна быть плотной и устойчивой к механическим повреждениям.

  2. Практичность. Учитывая, что офисные стулья используются ежедневно очень интенсивно, они будут быстр вымазываться и впитывать пыль или запахи. Именно поэтому многие производители выпускают практичные модели с металлическим или пластиковым каркасом. В качестве обивки в них используется кожзам, натуральная кожа или специальные ткани, которые легко поддаются очищению;

  3. Эргономичность. Чем удобнее будет спинка и сиденье стула, тем больше будет производительность труда у офисных сотрудников. Есть модели, которые позволяют принимать форму тела и обеспечивают его здоровое положение во время работы.


Что еще учесть при выборе правильного офисного стула


Наша компания предлагает покупать офисные стулья различных видов. Они представлены моделями разных цветов и форм. При выборе нужно руководствоваться не только удобством, но и другими параметрами:



  • Большое значение имеет модель, ее дизайн и цвет. Она должна подходить к общей обстановке. Так, для приемных и кабинетов руководителей, лучше подходят красивые дизайнерские модели. Они будут иметь более дорогую цену;

  • Сиденье должно быть умеренно жестким и немного пружинящим. Желательно наличие по периметру мягкой кромки, чтобы на ноги во время сидения ничего не давило и не доставляло дискомфорт;

  • Положительным качеством будет возможность регулировки высоты спинки. Однако редко какие стулья имеют эту функцию.


Таким образом, чтобы выбрать удобные стулья в офис, нужно все тщательно продумать и изучить все варианты. Выбирая качественную мебель на сайте, вы проявите заботу о сотрудниках, которые будут работать с большей отдачей. Они будут меньше уходить на больничный из-за болей в спине или ногах. Приобрести удобный стул в каталоге можно с доставкой.





Автор статьи: Александр Матвеев




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