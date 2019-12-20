Кредитование молодежи

Если не углубляться в данный вопрос, то со стороны кажется что кредиты берут исключительно взрослые люди находящиеся в тяжелом финансовом положении, однако это не так. Подобное мнение сложилось потому, что при выдаче кредитов существуют возрастные ограничения, и молодежи получить кредиты значительно сложнее, чем более взрослым лицам.

Отдельно стоит выделить что любой заемщик должен иметь прибыль, в противном случае рассчитывать на кредит просто глупо.

Конечно в настоящее время много кредитных организаций в интернете, потому молодежь может получить кредит значительно легче, но вот что касается традиционных банков, то данная услуга предоставляется далеко не всеми.

Есть некоторые банки, которые готовы кредитировать молодежь с 18 лет (минимальный возраст), но и подобные кредиты имеют ограничения и ряд условностей. Так в большинстве случаев необходим поручитель или залог. Более того кредитная программа недостаточно широкая и назначение средств и их количество ограниченно.

Охотно выдаются образовательные кредиты, особенно поощряет это компания ЕвроКредит (на территории страны), покупку жилища или прочего необходимого.

Помимо простого получения кредита молодежи так же выдаются кредитные карточки, которыми можно свободно пользоваться и даже выбрать дизайн при получении.

В большинстве своем молодежь «замечена» за потребительскими займами разнообразной величины, на что банки не требуют сложных условий кредита, а вот если вопрос идет о приобретении жилища, то тут правила значительно строже.

Так хороший доход должен иметь не только поручитель заемщика, но и сам заемщик, причем доход должен быть стабильным и высоким.

Примечательно, что в ипотечном кредитировании так же есть возрастной рубеж, после которого взять кредит на жилплощадь будет очень трудно или невозможно. Делается это для того, чтобы банки имели собственные гарантии по выплатам. Более того для получения такого кредита придется предоставить официально заверенный документ о собственных доходах, которые обязательно должны быть официальными.

Если молодые люди сделать этого не могут, то банк значительно повышает «ставки», из-за чего кредит теряет свою маленькую выгодность для заемщика, но в большинстве случаев выбора просто не остается.

Так же от финансового состояния молодого заемщика будет зависеть, на какой срок кредит будет выдан и уровень его годовой процентной ставки.

Принимая решение, банк часто включает не только финансовые возможности заемщика, но и его семейное положение, владение имуществом и то ради какой целы собственно берется кредит.

Если намеренья у заемщика сомнительные или выбранная цель имеет сомнительную стоимость/репутацию, то банки могут легко отказать в займе.

Взять кредит, по сути, просто, но важно чтобы молодой заемщик полностью соответствовал критериям банка и цель его финансового вложения была «достойной», тогда с получением не возникнет каких-либо проблем.

Основными проблемами в этом вопросе всегда являются способность выплаты кредита и достаточный возраст.





Автор статьи: Александр Матвеев