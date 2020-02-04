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04 фев 20:38

Особенности полиграфических услуг



Особенности полиграфических услуг

Печатная продукция часто используется во время рекламных кампаний. Это незаменимый инструмент, позволяющий выгодно продемонстрировать свои товары и услуги. Качественную продукцию способны изготовить только высококвалифицированные специалисты. В Спринтер полиграфия вам помогут разработать рекламную стратегию, напечатать продукцию высокого качества, которая соответствует требованиям стандартов.


Полиграфическая продукция


Услуги полиграфии востребованы как для компаний, так и для частных лиц. Предприятиям обычно требуется большая партия каких-либо изделий – блокнотов, ручек, календарей с эмблемой. Люди, как правило, заказывают продукцию поштучно. Это может быть печать плакатов, открыток и прочее. Полиграфические услуги состоят из следующих:



  • Макет. На этом этапе создается разметка будущей продукции. Макет может разрабатываться дизайнером типографии или самим клиентом. После этого все материалы сверяются, подбирается оптимальный вариант, который нравится заказчику.

  • Подготовка материалов. Проверяются все заготовки на соответствие техническому заданию. Проводится подготовка сырья для печати.

  • Печать. Заключается в непосредственной печати продукции с использованием технологии, необходимой для качественного выполнения заказа. Это может быть цифровая, широкоформатная, офсетная и другой тип печати.

  • Обработка. После нанесения краски на бумагу проводятся дополнительные манипуляции, чтобы придать изделию завершенный внешний вид. Сюда включается нарезка, закругление углов, ламинация и прочие действия, направленные на улучшение дизайна.


После этого готовые изделия даются заказчику. Услуги типографии доступны для каждого желающего.


Виды печати


Выделяют несколько типов нанесения краски на поверхность. В зависимости от ситуации подбирается наиболее подходящий:



  • Трафаретная. Подходит для неровных поверхностей, на которых краска высыхает медленно. Характеризуется трудоемкостью.

  • Цифровая. Отличается высокой скоростью исполнения. Можно быстро напечатать черновой вариант, после чего исправить его без лишних трудностей. 

  • Высокая. Отличается хорошей четкостью создаваемого изображения. На обратной стороне остается оттиск, который сокращает время хранения изделия.

  • Плоская. Экономный вариант для печати больших партий.

  • Глубокая. Позволяет создать качественные и яркие иллюстрации.


Выбор того или иного типа зависит от желаемого результата. Следует обратиться к специалистам, чтобы выполнить поставленную задачу с соблюдением всех тонкостей.





Автор статьи: Александр Матвеев




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