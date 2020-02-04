Особенности полиграфических услуг

Печатная продукция часто используется во время рекламных кампаний. Это незаменимый инструмент, позволяющий выгодно продемонстрировать свои товары и услуги. Качественную продукцию способны изготовить только высококвалифицированные специалисты. В Спринтер полиграфия вам помогут разработать рекламную стратегию, напечатать продукцию высокого качества, которая соответствует требованиям стандартов.

Полиграфическая продукция

Услуги полиграфии востребованы как для компаний, так и для частных лиц. Предприятиям обычно требуется большая партия каких-либо изделий – блокнотов, ручек, календарей с эмблемой. Люди, как правило, заказывают продукцию поштучно. Это может быть печать плакатов, открыток и прочее. Полиграфические услуги состоят из следующих:



Макет. На этом этапе создается разметка будущей продукции. Макет может разрабатываться дизайнером типографии или самим клиентом. После этого все материалы сверяются, подбирается оптимальный вариант, который нравится заказчику.



Подготовка материалов. Проверяются все заготовки на соответствие техническому заданию. Проводится подготовка сырья для печати.



Печать. Заключается в непосредственной печати продукции с использованием технологии, необходимой для качественного выполнения заказа. Это может быть цифровая, широкоформатная, офсетная и другой тип печати.



Обработка. После нанесения краски на бумагу проводятся дополнительные манипуляции, чтобы придать изделию завершенный внешний вид. Сюда включается нарезка, закругление углов, ламинация и прочие действия, направленные на улучшение дизайна.



После этого готовые изделия даются заказчику. Услуги типографии доступны для каждого желающего.

Виды печати

Выделяют несколько типов нанесения краски на поверхность. В зависимости от ситуации подбирается наиболее подходящий:



Трафаретная. Подходит для неровных поверхностей, на которых краска высыхает медленно. Характеризуется трудоемкостью.



Цифровая. Отличается высокой скоростью исполнения. Можно быстро напечатать черновой вариант, после чего исправить его без лишних трудностей.



Высокая. Отличается хорошей четкостью создаваемого изображения. На обратной стороне остается оттиск, который сокращает время хранения изделия.



Плоская. Экономный вариант для печати больших партий.



Глубокая. Позволяет создать качественные и яркие иллюстрации.



Выбор того или иного типа зависит от желаемого результата. Следует обратиться к специалистам, чтобы выполнить поставленную задачу с соблюдением всех тонкостей.





Автор статьи: Александр Матвеев