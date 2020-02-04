Особенности полиграфических услуг
Печатная продукция часто используется во время рекламных кампаний. Это незаменимый инструмент, позволяющий выгодно продемонстрировать свои товары и услуги. Качественную продукцию способны изготовить только высококвалифицированные специалисты. В Спринтер полиграфия вам помогут разработать рекламную стратегию, напечатать продукцию высокого качества, которая соответствует требованиям стандартов.
Полиграфическая продукция
Услуги полиграфии востребованы как для компаний, так и для частных лиц. Предприятиям обычно требуется большая партия каких-либо изделий – блокнотов, ручек, календарей с эмблемой. Люди, как правило, заказывают продукцию поштучно. Это может быть печать плакатов, открыток и прочее. Полиграфические услуги состоят из следующих:
- Макет. На этом этапе создается разметка будущей продукции. Макет может разрабатываться дизайнером типографии или самим клиентом. После этого все материалы сверяются, подбирается оптимальный вариант, который нравится заказчику.
- Подготовка материалов. Проверяются все заготовки на соответствие техническому заданию. Проводится подготовка сырья для печати.
- Печать. Заключается в непосредственной печати продукции с использованием технологии, необходимой для качественного выполнения заказа. Это может быть цифровая, широкоформатная, офсетная и другой тип печати.
- Обработка. После нанесения краски на бумагу проводятся дополнительные манипуляции, чтобы придать изделию завершенный внешний вид. Сюда включается нарезка, закругление углов, ламинация и прочие действия, направленные на улучшение дизайна.
После этого готовые изделия даются заказчику. Услуги типографии доступны для каждого желающего.
Виды печати
Выделяют несколько типов нанесения краски на поверхность. В зависимости от ситуации подбирается наиболее подходящий:
- Трафаретная. Подходит для неровных поверхностей, на которых краска высыхает медленно. Характеризуется трудоемкостью.
- Цифровая. Отличается высокой скоростью исполнения. Можно быстро напечатать черновой вариант, после чего исправить его без лишних трудностей.
- Высокая. Отличается хорошей четкостью создаваемого изображения. На обратной стороне остается оттиск, который сокращает время хранения изделия.
- Плоская. Экономный вариант для печати больших партий.
- Глубокая. Позволяет создать качественные и яркие иллюстрации.
Выбор того или иного типа зависит от желаемого результата. Следует обратиться к специалистам, чтобы выполнить поставленную задачу с соблюдением всех тонкостей.
Автор статьи: Александр Матвеев