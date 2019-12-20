Теплоходный тур

Круизы из самары 2020 предполагает интересные программы, которые включают путешествия по реке и ее притокам с посещением исторических мест, с зелеными стоянками, интересной программой и вкусной кухней.

Тур на теплоходе, цены на, которые у нас достаточно привлекательны, могут быть организованы в разном формате. Это могут быть обычные речные прогулки на несколько часов или многодневные круизы. Но какой бы длительности тур на теплоходе вы не выбрали, в любом случае, это прекрасная возможность отвлечься на некоторое время от городской суеты. Во время круиза можно увидеть красивые речные пейзажи, оценить красоту других городов и просто быть ближе к природе.

Самый оптимальный вариант для тех, кто хочет провести время интересно и познавательно, это купить речной тур выходного дня. Программой такого тура является обзорная экскурсия по некоторым городам Золотого Кольца России. Во время круиза теплоход совершает остановки в городах предусмотренных экскурсионной программой, в которых можно ознакомиться с основными достопримечательностями.

Если вас уже давно посещает желание покинуть на несколько дней столицу, чтобы отдохнуть или открыть для себя что-то новое - услуги нашего сервиса помогут реализовать любые фантазии. Туры на теплоходе по реке позволят реализовать подобные желания. Заказав такой тур на теплоходе, можно замечательно отдохнуть, насладиться спокойным течением реки, ее красотой и природными пейзажами. Комфортабельные условия теплохода не позволят вам ощутить неудобства, особенно относительно проживания и питания.

Здесь все предусмотрено для длительного пребывания туристов в разное время года. Совершить тур на теплоходе по реке - самый недорогой вариант для путешествия. Для речного круиза разработана специальная программа с различными культурными мероприятиями и экскурсиями, которые наполнят вас новыми эмоциями и впечатлениями и сделают путешествие одним из незабываемых.

Стоимость тура на теплоходе

Стоимость тура на теплоходе по реке вполне доступна, цена одного дня пребывания на нем не превышает стоимости среднего номера в отеле.

Зависит она от таких факторов, как:



Пассажировместимость и размер теплохода. Чем больше теплоход, тем больше требуется затрат не его содержание, поэтому аренда такого судна будет не выгодна для небольших компаний. Всегда можно выбрать самый подходящий и оптимальный вариант.



Комфортабельность. Аренда корабля повышенной комфортабельности всегда будет стоить дороже судна эконом класса. Уровень комфортабельности определяется благоустройством кают, наличием сервиса и дополнительных услуг, уровнем ресторана и ассортиментом меню.



Организация индивидуального тура. Отклонение от стандартной программы, внесение корректировок и собственных предложений подразумевает составление индивидуального тура, что сказывается на его стоимости.



Остановки с высадкой на берег.



Количество и продолжительность высадок на берег по заказу, влекут за собой дополнительные расходы. Также можно заказать организацию культурной программы на берегу с различными конкурсами и подвижными играми. Барбекю и шашлыки станут прекрасным дополнением активного отдыха на лоне природы. Речные туры

Круиз по реке на теплоходе один из нестандартных и привлекательных видов отдыха. Во время пребывания на современном и комфортабельном теплоходе вы получите массу удовольствия от хорошо организованной программы, в которую входит осмотр достопримечательностей городов и знакомство с их культурой. Путешествие по реке на теплоходе, это замечательная возможность познакомиться с новыми людьми, узнать много интересного.

Уютные и хорошо обустроенные палубы корабля располагают к прогулкам под ласковым солнцем или звездным вечерним небом. Ежедневно на борту корабля устраиваются различные развлечения для всех гостей. Тур на теплоходе может стать небольшим свадебным путешествием или местом для бракосочетания, которое можно организовать на самом красивом песчаном пляже или в другом живописном месте. Для таких особых случаев компания может предложить услуги по организации свадебного банкета или вечеринки.

Наши преимущества

Речные туры это всегда насыщенная интересными событиями программа. Наш сервис предлагает несколько маршрутов для путешествий, каждый из которых уникален и интересен по-своему. В программу тура входит посещение нескольких городов с обзорной экскурсией достопримечательностей.

Туры никогда не ограничиваются стандартной программой, всегда есть возможность заказать дополнительную экскурсию или культурное мероприятие. Круизы рассчитаны не только для взрослых, они замечательно подходят для семейного отдыха с детьми или романтического путешествия для двоих.

Особенности речных туров на теплоходе

Свежий воздух и отсутствие городского шума, выхлопных автомобильных газов, самое главное преимущество речного тура. Свежий воздух и красота природы оказывают целебное воздействие на любого человека. Большая вместительность. На судне с большой пассажировместимостью всегда есть возможность организовать банкет или торжество для большого коллектива и создать для всех комфортные условия пребывания. Ограниченный доступ.

Возможность индивидуальной аренды судна, позволяет ограничить себя от присутствия посторонних лиц. Идеальный баланс стоимости и качества. Аренда теплохода на первый взгляд кажется дорогостоящим и недоступным мероприятием, но, не смотря на оригинальность идеи, это может позволить себе каждый. Путешествие на теплоходе это возможность побывать в живописных уголках природы.





Автор статьи: Александр Матвеев