Современный рынок представляет широкий ассортимент различных велосипедов, конструктивные особенности которых приспособлены под самые разные условия езды. Однако, наибольшую популярность заслужили горные велосипеды, позволяющие проехать даже по такой местности, которую, казалось бы, просто невозможно преодолеть физически. Однако, прежде, чем купить горный велосипед, рекомендуется внимательно ознакомиться с его параметрами и основными критериями выбора.

Типы горных велосипедов

Велосипедный рынок представляет несколько основных видов горных велосипедов:



хардтейл — характеризуются жесткими рамами, выполненными из легких материалов (сплав на основе алюминия, углеродное волокно и прочее) и амортизированной передней вилкой. Такая конструкция позволила добиться более плавного разгона и длительного сохранения скорости;



двухподвес — отличительной особенность является наличие на байках передних и задних амортизаторов.Данные велосипеды быстро набирают большую скорость, благодаря максимальному сцеплению колес с поверхностью, а также характеризуются достаточно высоким комфортом езды;



ригиды — оптимальный вариант для езды, которая требует хорошей управляемости. Из-за отсутствия амортизаторов, такие байки не так комфортны, как другие типы, а также не отличаются большими скоростными показателями. Однако, обладая облегченной вилкой, существенно выигрывают в весе.



Конструктивные особенности и параметры выбора

Горные велосипеды характеризуются специфической конструкцией, которая разительно отличает их от обычных байков. К основным особенностям относят:



колеса — очень прочные, оснащенные ободьями. Диаметр может варьироваться от 559, 584 до 622 мм;



рама — усиленная, в форме трапеции, с наличием грязевых просветов;



покрышки — широкие и толстые, протектор — комбинированный или внедорожный;



трансмиссия — обычно с внешним переключением передач;



руль — обычно прямой, реже — с небольшим подъемом. Допускается вынос вперед на расстояние от 35 до 120 мм.



При выборе, рекомендуется оценить следующие моменты:



длину рамы — велосипедист не должен горбиться или отклоняться назад;



свободную стойку — при расположении велосипеда между ног, расстояние до верхней трубы рамы должно быть не менее 5 см;



выпрямленные ноги — при положении стоя, ноги должны полностью касаться земли, а находясь в седле — нога в низшем положении педали должна быть полностью выпрямлена.



Также, покупая горный велосипед, следует знать, что такие байки, ввиду особенностей езды, часто требуют проведения ремонтных работ. А потому, следует либо самостоятельно разобраться в тонкостях конструкции, либо сразу же найти веломастерскую с хорошими специалистами.





Автор статьи: Александр Матвеев